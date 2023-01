Das iPad Pro hat im vergangenen Jahr ein verhältnismäßig kleines Upgrade erhalten. In diesem Jahr – so scheint es – wird Apple kein neues iPad Pro ankündigen. Für das kommenden Jahr wird allerdings ein großes Upgrade erwartet.

iPad Pro: Großes Upgrade für 2024 erwartet

Passend zum heutigen Sonntag hat Mark Gurman von Bloomberg die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit diesem spricht er nicht nur über den HomePod mini, sondern thematisiert auch die iPad-Familie.

Für das laufende Jahr solltet ihr keine großartigen Neuerungen für das iPad-Portfolio erwarten. Dies bedeutet nicht, dass Apple dem ein oder anderen iPad kein reines Leistungs-Upgrade verpasst, ein bahnbrechendes Jahr für das iPad wird es nicht werden. Für das iPad, iPad mini und iPad Air ist ein kleines Upgrade denkbar, für das iPad Pro erwartet Gurman überhaupt keine Neuerung.

Das kommende Jahr dürfte schon deutlich spannender werden, zumindest im Hinblick auf das iPad Pro. Der Apple-Insider erwartet nicht nur ein aktualisiertes Design, sondern auch ein OLED-Display beim iPad Pro. Gurman schreibt

Ich sehe keine großen Upgrade im Jahr 2023 für die Einsteiger-Modelle, das iPa mini und das iPad Air. Das iPad Pro bekommt dieses Jahr sicher nichts Besonderes. Haltet stattdessen nach einer großen Überarbeitung des iPad Pro im nächsten Frühjahr Ausschau, komplett mit einem aktualisierten Design und erstmals mit OLED-Bildschirmen.

Was ist beim iPad Pro 2024 noch denkbar. Ein M3-Chip dürfte gesetzt sein, eine Glas-Rückseite mit Magsafe anstatt einer Aluminium-Rückseite wurde bereits kolportiert und zudem könnte Apple die Frontkamera so verlagern, wie man es beim aktuellen Einsteiger-iPad getan hat. Auch ein Apple Pencil (3. Generation) ist in diesem Zusammenhang möglich.