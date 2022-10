Das neue iPad (10. Generation) ist da. Apple hat vor wenigen Augenblicken nicht nur das neue iPad Pro mit M2-Chip angekündigt, sondern auch ein neues Einsteiger-iPad präsentiert. Dieses wurde komplett neu gestaltet und bietet im Vergleich zum Vorgängermodell eine Vielzahl an Neuerungen und Verbesserungen. Das neue iPad 10 kann ab sofort über den Apple Online Store bestellt werden.

Neues iPad (10. Generation) ist da

Apple hat seinem Einsteiger-iPad ein großes Re-Design verpasst. Das Gerät zeichnet sich unter anderem durch ein großes 10,9 Zoll Liquid Retina Display, de leistungsstarken A14 Bionic Chip, fortschrittlichen Kameras, schnellen drahtlosen Verbindungen, USB-C, Unterstützung für das neue Magic Keyboard Folio und mehr aus.

Neues All-Screen Design in vier lebendigen Farben

Das neue iPad hat ein All-Screen Design in vier wunderschönen Farben — Blau, Pink, Gelb und Silber. Das fantastische 10,9 Zoll Liquid Retina Display erstreckt sich bis zu den Rändern und macht damit noch mehr Bildschirmfläche für Apps, Spiele und Unterhaltung auf dem iPad nutzbar — alles in der nahezu gleichen Größe wie bei der vorherigen Generation. Mit einer Auflösung von 2360 x 1640 Pixeln bietet das Liquid Retina Display knapp vier Millionen Pixel, 500 Nits Helligkeit und True Tone Technologie für ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Touch ID ist jetzt in der oberen Seitentaste des iPad zu finden. Damit ist es noch einfacher, es zu entsperren, sich bei Apps anzumelden oder Apple Pay zu nutzen.

Frontkamera im Querformat

Die Frontkamera befindet sich erstmals bei einem iPad an der Längsseite. Dadurch blickt ihr immer direkt in die Kamera – ganz egal, ob ihr einen FaceTime Anruf macht oder ein Video für soziale Medien aufnehmt. Die Querformat Ultraweitwinkel-Frontkamera mit 12 MP Sensor und 122-Grad Sichtfeld ermöglicht den Folgemodus, bei dem die Kamera automatisch mitschwenkt und den Zoom anpasst, wenn ihr euch bewegt. Die verbesserte 12 MP Weitwinkel-Rückkamera des iPad liefert hochauflösende Fotos und detailreiches 4K Video mit Unterstützung von Zeitlupenvideos mit 240 fps.

Die zwei Mikrofone sind so konzipiert, dass sie mit den Kameras zusammenarbeiten und nehmen den Ton der verwendeten Kamera auf, während störende Hintergrundgeräusche minimiert werden. Neue Stereo-Lautsprecher im Querformat sorgen in Kombination mit dem größeren Display des iPad für ein herausragendes Filmerlebnis.

WLAN 6, 5G und USB-C für schnellere Verbindungen

Mit neu hinzugekommener Unterstützung für WLAN 6 sind drahtlose Verbindungen auf dem neuen iPad um 30 Prozent schneller als mit 802.11ac WLAN der vorherigen Generation. Das Cellular Modell mit 5G erreicht unter Idealbedingungen Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 3,5 Gbit/s. Der USB-C Anschluss unterstützt eine Vielzahl an Zubehörprodukten und beschleunigt die Ladezeiten, wenn er mit Netzteilen mit höherer Leistung verwendet wird.

Neues Zubehör

Das neue Magic Keyboard Folio ist speziell für das neue iPad entwickelt worden. Mit normalgroßer Tastatur, einem Tastenhub von einem Millimeter und direktem Tippen geht alles flüssig von der Hand. Erstmals kommt das iPad mit einer Tastatur mit großem überall klickbaren Trackpad sowie Unterstützung für Multi-Touch Gesten – das macht Scrollen, Streichen, mit zwei Fingern Auf- und Zuziehen und Bewegen des Cursors noch reibungsloser.

Preis & Verfügbarkeit

Das neue iPad kann ab sofort über den Apple Online Store bestellt werden und ist ab Mittwoch, 26. Oktober in den Stores erhältlich. Wi-Fi Modelle des neuen iPad sind ab 579 Euro und Wi-Fi + Cellular Modelle ab 779 Euro erhältlich. Das neue iPad mit 64 GB und 256 GB kommt in Blau, Pink, Gelb und Silber.

Das iPad 9 bleibt übrigens weiterhin im Produkportfolio.