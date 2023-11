Apple hat einen Trailer für den kommenden Original-Podcast „The Pirate of Prague“ veröffentlicht, dessen Serienpremiere für den 13. November 2023 geplant ist. In acht Episoden erzählt „The Pirate of Prague“ die Geschichte des charmanten jungen Tschechen Viktor Kožený, der seine steinreichen Aspen-Nachbarn und einen Wall-Street-Titan dazu überredete, riesige Geldsummen zu investieren, um Aserbaidschans staatliche Ölgesellschaft zu übernehmen, und dabei atemberaubende Renditen versprach. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Stimmt, das war es auch. Denn schnell wurden die wohlhabenden Investoren in ein betrügerisches Investitionsprojekt verwickelt.

„The Pirate of Prague“

Im Verlauf der Geschichte werden die Hörer auf eine Reise mitgenommen, die von einem opulenten Lebensstil, bedeutenden politischen Veränderungen nach dem Fall des Kommunismus und der unkontrollierten Gier, die mit dem Streben nach Reichtum einhergeht, handelt. Die Ermittlungen beginnen auf den Bahamas, wo Kožený, der sogenannte Finanzzauberer, sich den Konsequenzen seines Handelns entzogen hat.

Apple schreibt zu dem neuen Podcast:

„Dies ist eine Geschichte von Privatjets, 20.000-Dollar-Abendessen und mit Bargeld gefüllten Koffern. Es ist auch eine Geschichte über den Zusammenbruch des Kommunismus, das darauf folgende Durcheinander und den Aufstieg der Oligarchen. Und es ist eine Geschichte über die ganz normale menschliche Gier … darüber, wie weit die Reichen gehen können, um noch reicher zu werden. Moderator Joe Nocera und der Enthüllungsjournalist Peter Elkind folgen der Spur, beginnend auf den Bahamas, wo das charismatische Finanzgenie untergetaucht ist.“

Der Podcast ist eine Produktion von Blanchard House, mit Ben Crighton als Produzent, Laurence Grissell als ausführendem Produzenten und Rosie Pye als Creative Director. Der Podcast fügt sich in das wachsende Angebot an Apple Original Podcasts ein, zu dem bereits so bekannte Serien wie „The Line“ und „Wild Things: Siegfried & Roy“ gehören.

„The Pirate of Prague“ wird am 13. November 2023 mit den ersten drei Episoden auf Apple Podcasts weltweit veröffentlicht. Neue Episoden folgen wöchentlich.