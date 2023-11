Kurz vor dem Start in den morgigen Black Friday hat Crash einen neuen Aktions-Tarif im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom aufgelegt. Ihr erhaltet eine 28GB Allnet-Flat nur 9,99 Euro für nur 9,99 Euro pro Monat.

28GB Allnet-Flat im Telekom-Netz nur 9,99 Euro im Monat

Crash – eine Marke von Klarmobil – hat einen richtig heißen „Black Friday Kracher“ aufgelegt.Ihr erhaltet eine 28GB Allnet-Flat, die im Telekom-Netz realisiert wird. Enthalten sind neben den 28GB Datenvolumen, eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Darüber hinaus ist der Tarif VoLTE-, WiFi-Call- und eSim-fähig.

28GB LTE Allnet-Flat

28GB Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Telekom-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Call

eSim-fähig

nur 9,99 Euro mtl. statt 29,99 Euro mtl.

Flexibler Vertragsbeginn möglich

einmaliger Anschlusspreis: 29,99 Euro

Der Tarif beinhaltet einen Monat waipu.tv Perfect Plus. Die Option kostet danach 9,99 Euro pro Monat und kann monatlich gekündigt werden. Denkt also an die Kündigung, falls ihr waipu.tv nicht benötigt. Das Angebot ist ab sofort und nur für kurze Zeit gültig.

-> Hier geht es zur 28GB Allnet-Flat im Telekom-Netz

