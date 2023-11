Seit wenigen Tagen läuft die Black Friday Woche auf Amazon. Am heutigen Black Friday ist das Highlight des diesjährigen Shopping-Events erreicht. Tausende Produkte stehen zum deutlich reduzierten Preis im Mittelpunkt.

Amazon feiert Black Friday

Black Friday wird in den USA der Freitag nach Thanksgiving genannt. Da Thanksgiving immer auf den vierten Donnerstag im November fällt, wird am heutigen Freitag der sogenannte Black Friday begangen. Nicht nur in den USA wird das Weihnachtsgeschäft eingelautet. Auch in vielen weiteren Länder hat die Tradition mittlerweile Einzug gehalten.

Bei Amazon stehen heute nicht nur verschiedene Services

im Mittelpunkt, auch tausende Produkte wurden radikal im Preis gesenkt. Eine Übersicht alle Deals findet ihr auf amazon.de/blackfriday.

Verlängerte Rückgabefrist zu Weihnachten

Ihr müsst euch übrigens aktuell keine Gedanken zu Rückgabefristen bei Amazon machen. Der Online Händler hat diese zu Weihnachten verlängert. Für die Weihnachtssaison 2023 gilt: Artikel, die zwischen dem 1. November und dem 31. Dezember 2023 gekauft wurden, können bis zum 31. Januar 2024 zurückgegeben werden.

-> Hier geht es direkt zum Black Friday bei Amazon

