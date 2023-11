Bevor am heutigen Tag zwei richtig heiße Mobilfunk-Deals im Telekom-Netz auslaufen, möchten wir euch noch einmal kurz auf diese hinweisen. Nur noch heute bis 23:59 Uhr könnt ihr euch die 28GB Allnet-Flat für 9,99 Euro sichern. Die 60GB Allnet-Flat erhaltet ihr für nur 14,99 Euro.

Allnet-Flats im Telekom-Netz mit Black Friday Rabatt

In den letzten Tagen haben wir euch rund um den Black Friday auf verschiedene Mobilfunk-Highlights aufmerksam gemacht. Zwei Angebote im Telekom-Netz, sind uns dabei besonders ins Auge gefallen.

28GB Allnet-Flat

Nur noch heute (27.11.2023, 23:59 Uhr) gibt es bei Crash einen absoluten Kracher im Telekom-Netz: 28 GB Allnet Flat für nur 9,99 Euro. Der Tarif surft mit bis zu 50 Mbit/s und beinhaltet EU-Roaming, VoLTE und WiFi-Calling.

28GB Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Telekom-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Call

eSim-fähig

nur 9,99 Euro mtl. statt 29,99 Euro mtl.

Flexibler Vertragsbeginn möglich

einmaliger Anschlusspreis: 29,99 Euro

Der Tarif beinhaltet einen Monat waipu.tv Perfect Plus. Die Option kostet danach 9,99 Euro pro Monat und kann monatlich gekündigt werden. Denkt also an die Kündigung, falls ihr waipu.tv nicht benötigt. Das Angebot ist ab sofort und nur für kurze Zeit gültig.

-> Hier geht es zur 28GB Allnet-Flat im Telekom-Netz

60GB Allnet-Flat

Nur noch heute (27.11.2023, 23:59 Uhr) gibt es bei freenet den green LTE 60 GB für nur 14,99 Euro und Anschlusspreisfrei gegen SMS! Der Tarif surft mit bis zu 50 Mbit/s im Telekom Netz und beinhaltet EU-Roaming, VoLTE und WiFi-Calling.

60GB Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Telekom-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

eSim möglich

nur 14,99 Euro pro Monat

0 Euro Anschlusspreis gegen SMS

Der Anschlusspreis von 39,99 Euro wird euch durch freenet erstattet, wenn ihr innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text „AG Online“ (ohne Sonderzeichen) an die 22240 sendest. Diese SMS kostet einmalig 0,19 Euro/SMS.

-> Hier geht es direkt zur 60GB Telekom Allnet-Flat

