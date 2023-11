Ab sofort ist die neue PlayStation 5 Slim (u.a. bei Amazon) bei uns in Deutschland erhältlich. Diese wird aktuell noch zum bisherigen „Standard“-Modell der PS 5 verkauft, wird diese in den kommenden Wochen und Monate allerdings komplett ablösen.

Neue PlayStation 5 Slip ab sofort erhältlich

In den vergangenen Tagen gab es in diversen Online-Shops attraktive Rabatt Aktionen auf die „normale“ PS5. So konnte man diese zum deutlich reduzierten Preis als Standalone-Version und in Kombination mit verschiedenen Spielen ergattern. Gut möglich, dass die Händler kurz vor dem Verkaufsstart der neuen PlayStation 5 Slim ihre Lager räumen wollten.

PlayStation®5 (Modellgruppe – Slim) Die PS5-Konsole eröffnet völlig neue Gaming-Möglichkeiten, die du so nie erwartet hättest.

Neues, schlankeres Design: Mit der PS5 erhalten Spieler die gleiche leistungsstarke...

Die neue PS5 Slim bietet im Vergleich zur Standard-Version ein rund 30 Prozent kleineres Volumen und wiegt 18 Prozent weniger als ihr Pendant (mit Laufwerk). Dabei misst das neue schlanke Gerät 358 x 216 x 96mm. Auch beim Gewicht konnte Sony noch einmal ein paar Hundert Gramm einsparen. So wiegt die PS5 Slim nur noch 3,2kg (bisher 3,9kg).

Bei der Leistung der Standard-Version und der Slim-Version gibt es keine Unterschiede. Sony setzt weiterhin auf einen AMD Zen 2 Prozessor mit 8-Kernen und 3,5Ghz. Bei der Grafikeinheit kommt eine AMD RDNA 2 GPU zum Einsatz. Einen Unterschied gibt es lediglich beim verbauten Speicher statt. Statt auf 825GB zu setzen, verbaut der Hersteller nun eine SD mit 1TB Kapazität.

Die neue PS5 Slim ist ab sofort bei verschiedenen Online Händlern (u.a. Amazon, Media Markt und Saturn) zum Preis von 549,99 Euro erhältlich.

