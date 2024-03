Traditionell blicken wir am heutigen Freitag auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Ab sofort steht „The Reluctant Traveler With Eugene Levy – Season 2“ (deutscher Titel: „„Urlaub Wider Willen mit Eugene Levy – Staffel 2“) auf der Apple Video-Streaming-Plattform bereit.

Apple TV+: „Urlaub Wider Willen mit Eugene Levy – Staffel 2“ ist gestartet

Knapp ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ die zwei Staffel zu „Urlaub Wider Willen mit Eugene Levy“ angekündigt hat. Nun ist es endlich soweit und die Fortsetzung steht bereit. Dabei agiert Eugene Levy nicht nur als Moderator, sondern neben David Brindley auch als ausführender Produzent.

Bei der Reiseserie „The Reluctant Traveler“, reist Eugene Levy um die Welt und moderiert von den schönsten und faszinierendsten Reiseziele der Welt. In Staffel 1 war er unter anderem in Costa Rica, Finnland, Italien, Japan, den Malediven, Portugal, Südafrika und den Vereinigten Staaten zu Gast und hat bemerkenswerte Hotels sowie die umliegenden Orte und Kulturen erkundet.

Levy ist Juniormitglied des Clubs der Weltreisenden geworden, nachdem er sich in der ersten Staffel einigen seiner lang gehegten Ängste gestellt hat, darunter giftigen Schlangen, erschütternden Hubschrauberflügen und Schwimmen in eiskalten Seen. Nun fühlt er sich genug, weitere Reisen anzutreten. Die zweite Staffel von „The Reluctant Traveler“ folgt Levy durch Europa, während er einige der schönsten und faszinierendsten Reiseziele des Kontinents besucht, versteckte lokale Schätze mit neuen Freunden entdeckt und dabei in bemerkenswerten und einzigartigen Hotels übernachtet.

Reist ihr gerne um die Welt? Dann ist „Urlaub Wider Willen mit Eugene Levy – Staffel 2“ genau die richtige Anlaufadresse für euch.

