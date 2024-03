Im Laufe des heutigen Vormittags sind die Amazon Oster-Angebote 2024 gestartet. Neben einer Vielzahl an Blitzangebote, sind auch wieder spannende Angebote des Tages mit von der Partie. So hat unter anderem Eve Systems massiv an der Preisschraube und eine Vielzahl seiner HomeKit-Produkte kräftig im Preis gesenkt. Highlights sind unter anderem die Bewässerungssystem Eve Aqua (-33%) und die smarte Steckdose Eve Energy (-25%).

Eve: bis zu 38% Rabatt auf HomeKit-Produkte (u.a. Aqua, Energy, LightStrip uvm.)

Der heutige 20. März läutet in diesem Jahr einen wahren Technikfrühling ein. Das Bewässerungssystem Eve Aqua startet mit einem Preis von 99,95 Euro in die Gartensaison, also mit satten 33 Prozent Rabatt. Und das smarte Heizkörperthermostat Eve Thermo verabschiedet sich mit einem Knallerpreis von 49,95 Euro aus der Heizsaison – dem Tiefstpreis des laufenden Jahres.

Alle Angebote findet ihr im Eve Store auf Amazon, wir haben euch die Highlights zusammengestellt.

Angebot Eve Aqua – Smarte Bewässerungssteuerung per App oder Siri, Garten und Balkon automatisch... Eve Aqua erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Steuern Sie Rasensprenger oder Bewässerungssysteme per App, Siri oder direkt am Gerät. Oder legen...

Angebot Eve Cam - Smarte Innenkamera, 1080p-Auflösung, WLAN, 100 Prozent Privatsphäre, HomeKit Secure... Eve Cam erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Behalten Sie mit Eve Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick und erhalten Sie Mitteilungen auf Ihr iPhone...

Angebot Eve Thermo - Smartes Heizkörperthermostat, made in Germany, spart Heizkosten, Heizungssteuerung... Eve Thermo erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Mit Zeitplänen einzelne Räume oder das ganze Haus automatisch und passend zum Tagesablauf heizen...

Angebot Eve Smart Heizen Set (Eve Thermo + Eve Door & Window) Fenster auf - Heizung aus: Energie sparen leicht gemacht; Eve Thermo pausiert automatisch das...

Wohlfühltemperatur mühelos per App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder direkt an der Heizung einstellen

Angebot Eve Outdoor Cam – Smarte Überwachungskamera mit Flutlicht, Nachtsicht, Bewegungsmelder,... Eve Outdoor Cam erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Behalten Sie mit Eve Outdoor Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick, und lassen Sie sich auf...

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren