Der führende TV-Streaming-Anbieter Zattoo hat bekannt gegeben, dass man 18 zusätzliche Themenkanäle in sein Portfolio aufnimmt. Die Sender bieten eine Mischung aus Reportagen, Dokumentationen, Unterhaltung, Sport, Filmen und Serien sowie Musik.

Zattoo nimmt ab sofort 18 weitere Themenkanäle ins Programm

Zattoo baut sein Angebot an kostenfreien linearen und werbefinanzierten FAST-Sendern massiv aus. Zu den neuen Sendern gehören unter anderen DEFA TV, 13 Sender von HIGH VIEW wie CRIME TIME und XPLORE und verschiedene Musik Genre Sender der DELUXE Familie, FarmLandTV und drei Sender von Banijay sowie viele weitere.

Mit dem jetzigen Start von 18 weiteren FAST-Sendern bringt Zattoo das Angebot auf über 40 Sender, um damit den unterschiedlichen Interessen und Vorlieben der Nutzerinnen und Nutzer gerecht zu werden. Alle Sender stehen in HD-Qualität zur Verfügung. Nutzerinnen und Nutzer von Zattoo in Deutschland, Österreich und der Schweiz finden die neuen Sender ab sofort in ihrer Senderübersicht und können diese auf Wunsch als Favoriten in ihre persönliche Senderliste hinzufügen. Das Programm kann zudem jederzeit pausiert und von vorne gestartet werden.

-> Hier könnt ihr Zattoo kostenlos ausprobieren

Folgende Sender sind neu dabei:

DEFA TV: Eine Mischung aus Spielfilmklassikern verschiedener Genres, wertvoller Dokumentationen und einzigartiger Zeichen- und Puppentrickfilme aus dem Archiv des DDR-Filmstudios DEFA.

CRIME TIME (Ein Angebot der HIGH VIEW): Auf Spurensuche mit bekannten Ermittlern, hautnah dabei bei actiongeladenen Verfolgungsjagden oder brillanten Gangstercoups – bei Crime Time ist Nervenkitzel angesagt. Nationale und internationale Klassiker und Ausnahmeproduktionen sorgen für Hochspannung und lassen das Adrenalin in die Höhe schießen.

Spannung & Emotionen: Powered by Banijay: Ein Kanal, der mitreißende Dramen und emotionale Geschichten bietet, die das Herz berühren und gleichzeitig fesseln.

Comedy & Shows: Powered by Banijay: Hier dreht sich alles ums Lachen mit einer Vielzahl von Comedy-Formaten, Sketch-Shows und unterhaltsamen Talkrunden.

Stars in Gefahr: Powered by Banijay: Reality-TV, das Prominente in ungewöhnlichen und herausfordernden Situationen zeigt, von Abenteuern bis hin zu Wettbewerben.

SERIEN+ (Ein Angebot der HIGH VIEW): Serien+ bietet Serienliebhaber beste Unterhaltung und eine Vielzahl von Genres, von packenden Dramen über herzerwärmende Komödien bis hin zu nervenaufreibenden Krimis. Für jeden Geschmack und jede Stimmung das Richtige! Das beinhaltet einee breite Palette von Serieninhalten, darunter beliebte und klassische Serien, aktuelle Hits und originale Produktionen.

FarmLandTV: Eine Hommage an das Landleben mit Dokumentationen über die Landwirtschaft, Tierpflege und das einfache Leben abseits der Stadt.

OneTERRA (Ein Angebot der HIGH VIEW): OneTERRA – ungewöhnliche Geschichten und Begegnungen. One Terra präsentiert das aufregende Leben und den spannenden Alltag außergewöhnlicher Menschen rund um die Welt. Farbenfreudige Geschichten, die das Leben schreibt. Reisen, Rituale und Feste mit Menschen aus aller Welt.

just.fishing (Ein Angebot der HIGH VIEW): just.fishing – der Angelkanal für begeisterte Outdoor-Liebhaber. Neben aktuellem Know-how im Angelbereich, wie die richtige Ausrüstung, die besten Angelreviere sowie die erfolgreichsten Fangmethoden, zeigen die Programme spannende Angelszenen, seltene Tieraufnahmen und eine atemberaubende Natur. Angelspezialisten berichten von ihren Erfahrungen und geben Tipps und Tricks rund um die Themen Raubfischangeln, Meeresangeln und Friedfischen.

XPLORE (Ein Angebot der HIGH VIEW): Von den historischen Stätten Europas über die atemberaubende Dschungellandschaft Asiens zu den Stränden der Karibik – bei Xplore finden Reiseliebhaber aller Art Inspiration für ihren nächsten Urlaub. In Städteportraits, Naturdokumentationen und Reisesendungen besuchen wir Traumziele auf der ganzen Welt.

HipTrips (Ein Angebot der HIGH VIEW): Raus aus dem Alltag, hinein in spannende und authentische Berichte von Menschen, die ihre persönlichen Abenteuer und Reiseländer so erleben, wie sie wirklich sind. Eine unverwechselbare Kombination aus Reisen und Mobilität. HipTrips zeigt aufregende Touren, ob mit dem Motorrad, Bahn, Auto, Schiff, Kanu oder per Bike. Weltreisende, Abenteurer und wagemutige Langzeitreisende erzählen von ihren riskanten Trips, extremen Abenteuern und außergewöhnlichen Strecken.

Red Adventure (Ein Angebot der HIGH VIEW): Abenteuer, Action, Adrenalin – Mit Red Adventure hautnah dabei sein, wenn Topathleten und Extremsportler neue Herausforderungen meistern und Höchstleistungen abrufen. Von den tiefsten Gewässern auf die höchsten Gipfel begleiten wir Motorsportler, Surfer, Skater, Biker, Kletterer und viele mehr bei ihren abenteuerlichen Reisen.

JUST COOKING (Ein Angebot der HIGH VIEW): Top aktuell, dynamisch und up to date: Just Cooking bringt Kochbegeisterten frische neue Food-Trends und junge kreative Köche auf den Bildschirm. Aber auch die traditionelle Küche kommt nicht zu kurz. Abgerundet wird das Programm durch kulinarische Dokumentationen und Reisevlogs.

DELUXE RAP (Ein Angebot der HIGH VIEW): Von Trap bis Rap, aus den Hinterhöfen von Berlin oder unter den Palmen in LA, hier findest du 24/7 die stabilsten Beats. Hits, Tipps und Classics, der einzige deutsche Free TV-Sender, der Rappen kann.

DELUXE DANCE BY KONTOR (Ein Angebot der HIGH VIEW): Legendäre Club-Hits, fette Chartbreaker und die nächsten Trends. KONTOR RECORDS und DELUXE MUSIC bringen euch den Dance-Sender, den ihr euch schon immer gewünscht habt. Von Scooter und ATB über Robin Schulz und David Guetta bis zu VIZE und Felix Jaehn.

DELUXE ROCK (Ein Angebot der HIGH VIEW): Das rockt richtig: Rock Classics, Crossover und die neuen Trends. Von den Stones über Linkin Park bis Machine Gun Kelly. Der ultimative Sender für alle Rockfans, immer geil, immer mit Gitarren.

DELUXE FLASHBACK (Ein Angebot der HIGH VIEW): Direkt aus dem großen DELUXE MUSIC-Archiv, schöne Erinnerungen und ein bisschen Gänsehaut garantiert. Die größten Hits aus den 80ern bis in die 10er Jahre, die schönsten Clips aus vier Jahrzehnten Popmusik. Zum Mitsingen, Mitfeiern und Genießen.

DELUXE LOUNGE (Ein Angebot der HIGH VIEW): Kurzurlaub vom Alltag mit Chill-Out und Lounge-Sounds zu den schönsten Naturaufnahmen. Entspannung pur für Augen und Ohren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren