Knapp eine Woche ist es her, dass Apple iOS 17.4.1 und iPadOS 17.4.1 für iPhone und iPad veröffentlicht hat. In der Nacht zu heute haben die Verantwortlichen in Cupertino allerdings eine neue Version mit der Build 21E237 nachgeschoben.

iOS 17.4.1 & iPadOS 17.4.1 (Build 21E237) ist da

Die in der vergangenen Wochen freigegebenen Versionen von iOS 17.4.1 und iPadSO 17.4.1 tragen die Build 21E236. Die in der Nacht zu heute veröffentlichten iOS 17.4.1 und iPadOS 17.4.1 tragen die Buildnummer 21E237. Der kleine Versionssprung implementiert, dass Apple lediglich minimale Anpassungen vorgenommen hat. Mit anderen Worten: Apple hat im Bugfix-Update noch einen Bug gefunden, diesen kurzerhand beseitigt und nicht ein iOS 17.4.2 bzw. iPadOS 17.4.2 Update abgewartet.

Solltet ihr allerdings schon die Build 21E236 installiert haben, so wird euch die neue Build 21E237 nicht als Update angezeigt. Lediglich Anwender, die erst jetzt das Update initiieren, bekommen die neue Version angezeigt. Welche Anpassungen Apple im Detail vorgenommen hat, ist unbekannt.

