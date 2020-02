In regelmäßigen Abständen reduziert Amazon die eigene Hardware. Mal sind Tablets an der Reihe, mal werden Fire TV Sticks reduziert, mal sind Echo-Geräte im Fokus und auch die Kindle-Familie wird regelmäßig im Preis gesenkt. Dieses Mal sind Echo, Echo Dot, Echo Show 5 und Echo Show 8 an der Reihe.

Echo, Echo Dot, Echo Show 5 und Echo Show 8 im Preis gesenkt

Amazon hat sich dazu entschieden, vorübergehend Echo, Echo Dot, Echo Show 5 und Echo Show 8 im Preis zu senken. Solltet ihr über die Anschaffung eines der Geräte nachdenken und noch nach den passenden Argumenten gesucht haben, so liefert Amazon diese ab sofort.

Für Echo Show 5 zahlt ihr aktuell nur 69,99 Euro anstatt 89,99 Euro. Ihr spart somit 20 Euro bzw. 22 Prozent. Für den Echo Show 8 müsst ihr aktuell nur 89,99 Euro anstatt 129,99 Euro auf die virtuelle Ladentheke legen Ihr spart 40 Euro bzw. 31 Prozent. Bei Echo Dot sind es aktuell 44,99 Euro anstatt 59,99 Euro (15 Euro bzw. 25 Prozent Rabatt). Für den Echo werden derzeit nur 79,99 Euro anstatt 99,99 Zur fällig (20 Euro bzw. 20 Prozent Rabatt)