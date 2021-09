iOS 12.5.5 und iPaOS 12.5.5 sind da. Nachdem Apple Anfang dieser Woche mit iOS 15 und iPadOS 15 Updates für neuere Geräte veröffentlicht hatte, denken die Verantwortlichen in Cupertino am heutigen Abend an ältere Geräte.

Apple veröffentlicht iOS 12.5.5

Habt ihr ein älteres iPhone oder iPad im Einsatz, dann können wir euch nur empfehlen, die Update-Routine auf dem jeweiligen Gerät anzustoßen und das jüngste Update zu installieren. Ab sofort stehen iOS 12.5.5 und iPadOS 12.5.5 auf den Apple Servern bereit. Am einfachsten erfolgt die Installation over-the-air. Hierfür ruft ihr iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate auf.

Erwartet von den Updates nicht zu viel. Es handelt sich schlicht und einfach um ein Sicherheitsupdate. Neue Funktionen sucht ihr vergebens.

Die Updates stehen für folgende Geräte zur Verfügung: