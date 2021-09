Gerade einmal zehn Tage ist es her, dass Apple im Rahmen seiner „California streaming“-Keynote das neue iPhone 13, iPhone 13 Pro, das iPad mini 6 sowie das iPad 9 angekündigt hat. Alle neuen Geräte lassen sich seit vergangener Woche bestellen und feiern am heutigen Freitag (24. September 2021) ihren offiziellen Verkaufsstart.

Ab heute im Handel: iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPad mini 6 und iPad 9

Seit vergangener Woche lassen sich die neuen Apple Geräte unter anderem über den Apple Online Store bestellen. Der offizielle Verkaufsstart findet am heutigen Freitag statt. Frühbesteller werden ihr iPhone 13 und Co. pünktlich ausgeliefert bekommen. Zeitgleich startet der Verkauf in den Apple Stores sowie bei Apple Partnern.

Apple beschreibt iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max wie folgt

Das bisher fortschrittlichste Pro-Kamera-System auf einem iPhone, Super Retina XDR Display mit ProMotion, ein gewaltiger Sprung bei der Batterielaufzeit, A15 Bionic, der schnellste Chip in einem Smartphone, ein fortschrittliches 5G Erlebnis und noch viel mehr.

–> Hier findet ihr das iPhone 13 Pro (Max) im Apple Online Store

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.communicationads.net zu laden. Inhalt laden

Zum iPhone 13 mini und iPhone 13 heißt es

Mit einem eleganten und robusten Design, einem fortschrittlichen neuen Zwei-Kamera-System für bessere Fotos und Videos bei wenig Licht und dem neuen Kinomodus.

–> Hier findet ihr das iPhone 13 (mini) im Apple Online Store

Das iPad mini 6 bewirbt der Hersteller unter anderem wie folgt

Das iPad mini hat ein All-Screen Design, den A15 Bionic Chip, Center Stage, 5G und mehr

–> Hier findet ihr das iPad mini 6 im Apple Online Store

Zum neuen iPad 2021 heißt es

Das 10,2″ iPad kommt mit A13 Bionic, Folgemodus, True Tone und hat in der Einstiegskonfiguration doppelte Speicherkapazität – alles zu einem unglaublichen Preis.

–> Hier findet ihr das iPad 2021 im Apple Online Store