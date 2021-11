Anzeige

Der neue Dreame V12 Pro Akku-Staubsauger ist da und am heutigen Singles Day hält der Hersteller eine ziemlich spannende Aktion bereit. Das Motto lautet „Einmal kaufen, einmal gratis“. Ja ihr habt richtig gelesen. Ihr habt die Chance den Dreame V12 Pro Akku-Staubsauger zusätzlich als Geschen zu erhalten. Die ersten 200 Bestellungen am 11. November erhalten darüberhinaus die elektrische Zahnbürste Oclean X Pro im Wert von rund 50 Euro übrigens ebenfalls gratis hinzu.

Parallel dazu gibt es allerdings auch noch eine Rabatt-Aktion, so dass ihr so oder so beim Kauf des leistungsstarken Akku-Staubsaugers sparen könnt. Wir erklären euch, wie das Ganze funktioniert.

Dreame V12 Pro Akku-Staubsauger: Rabatt-Aktion + Chance auf ein Gratis-Modell

Der jährliche Shopping-Event „Double Eleven“ (Singles Day) steht an. An heutigen Donnerstag bringt Dreame das Flaggschiff des Staubsaugers V12 Pro auf den Markt, der über einen leistungsstarken Motor und eine so hohe Saugleistung verfügt, so dass ein Laptop angesaugt werden kann. Verpasst nicht den bzw. die Deals zur Markteinführung.

Wie wär’s mit einem sinnvollen Einweihungsgeschenk für den besten Freund? Eines, das ihn entlastet, ihm den Rücken freihält? Sucht ihr noch nach einem Weihnachtsgeschenk oder einem Geburtstagsgeschenk? Dann haben wir gute Nachrichten für euch! Ihr könnt einen Dreame V12 Pro gratis bekommen. Macht nicht nur einem Familienmitglied oderr einem Freund, sondern auch euch selbst eine große Freude!

Die Chance auf ein Gratis-Gerät ist jedoch nicht alles. Jetzt heißt es: Schnell sein, lohnt sich. Die ersten 200 Besteller erhalten die Elektrische Zahnbürste Clean X Pro kostenlos hinzu.

Der Dreame V12 Pro – der kabellose Staubsauger, der einen Laptop ansaugen kann – erfüllt die Erwartungen vieler Kundinnen und Kunden zur Gänze. Abgesehen von der enormen Saugleistung von 210 AW verfügt er auch über eine Reihe von benutzerfreundlichen Designs. Das Verlängerungsrohr besteht aus Carbonfaser, das um 29 Prozent leichter als herkömmliche Materialien ist. Das erleichtert die Reinigung von hohen Stellen erheblich.

Das komplette Zubehör-Set ist für die Reinigung vieler unterschiedlicher Situationen konzipiert. Mit der motorisierten Bürste können 99,94 Prozent der Hausstaubmilben in Bettwaren entfernt werden. Der Bodenadapter hilft bei der Reinigung unter niedrigen Möbeln. Die LED-Fugendüse kann für die Reinigung dunkler und enger Räume verwendet werden.

Die lange Akkulaufzeit von 85 Minuten, das hochauflösende LCD-Display, die 5-stufige Filterung und die 8-stufige Geräuschreduzierung machen den Dreame V12 Pro zum idealen Staubsauger für die meisten Menschen. Darüberhinaus punktet das Gerät mit einem kostenlosen Versand, 2 Jahre Garantie, Versand aus einem EU-Lager und schnellem Versand.

So funktioniert es