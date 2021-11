Vor wenigen Augenblicken hat Apple offiziell bestätigt, das es auch in diesem Jahr zum Black Firday / Cyber Monday ein Apple Shopping Event geben wird. Dieses startet am 26. November und läuft bis zum 29. November. Beim Kauf eines qualifizierten Produkts erhaltet ihr bis zu 200 Euro iTunes Guthaben geschenkt.

Bis zu 200 Euro iTunes Guthaben geschenkt

Appl hat sein Shopping-Event 2021 zum Black Friday / Cyber Monday angekündigt. Genau wie in den vergangenen Jahren erhalten Kunden, die ein qualifiziertes Produkt bei Apple kaufen, einen App Store & iTunes Geschenkkarte gratis dazu.

Die Höhe des iTunes Guthabens richtet sich nach dem eigentlichen Produkt, welches ihr kaufen möchtet. Beachtete, dass auch in diesem Jahr nicht die neuesten Produkte für da Shopping-Event qualifiziert sind. So fehlen beispielsweise das iPhone 13 (Pro) sowie die Apple Watch 7. Nichtsdestotrotz kann der Apple Black Friday kommen.

Überblick

iPhone (iPhone 12, iPhone 12 mini und iPhone SE) -> 50 Euro App Store & iTunes Geschenkkarte erhalten

AirPods (AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Max) -> bis zu 75 Euro App Store & iTunes Geschenkkarte erhalten

Apple Watch (Apple Watch SE und Apple Watch 3) -> 50 Euro App Store & iTunes Geschenkkarte erhalten

iPad (11" & 12,9 Zoll iPad Pro) -> 100 Euro App Store & iTunes Geschenkkarte erhalten

MacBooks (MacBook Air, 13" MacBook Pro) -> 100 Euro App Store & iTunes Geschenkkarte erhalten

Mac mini -> 100 Euro App Store & iTunes Geschenkkarte erhalten

iMac (27" Zoll iMac) -> 200 Euro App Store & iTunes Geschenkkarte erhalten

Apple TV (Apple TV 4K und Apple TV HD) -> 50 Euro App Store & iTunes Geschenkkarte erhalten

Beats (Studio3 Wireless, Solo3 Wireless und mehr) -> bis zu 50 Euro App Store & iTunes Geschenkkarte erhalten

Zubehör (Apple Pencil 2, Smart Keyboard Folio MagSafe Duo Ladegerät, AirTag 4er Pack und Magic Keyboard) -> bis zu 50 Euro App Store & iTunes Geschenkkarte erhalten

Wenn ihr euch zum Beispiel zum Kauf im Apple Online Store entscheidet, könnt ihr mit Specalists einkaufen, eine kostenlose Gravur bei verschiedenen Produkten erhalten, den Apple Trade In Service in Anspruch nehmen und von einer kostenlosen Lieferung oder Abholung profitieren. Beachtet in jedem Fall, dass ihr frühzeitig bestellt, da die Lieferzeiten je nach Produkt mehrere Wochen beträgt.