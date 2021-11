Anzeige

Saugroboter sind keine Nischenprodukte mehr, die nur in den Häusern der Technikbegeisterten zu finden sind, sondern überall, wo ein Staubsauger gebraucht wird – sei es, um über den alltäglichen Schmutz, Tierhaare oder sogar Flüssigkeiten Herr zu werden. Während große Namen wie Roomba und Dyson für ihre Leistung und Anpassungsmöglichkeiten anerkannt werden, sind die Marken auch für ihre hohen Preise berüchtigt. Es finden sich auch günstige Alternativen, die zwar die Reinigungsleistung der Topmarken versprechen, aber diese leider oft nicht einhalten. Hin und wieder taucht jedoch ein Konkurrent auf, der es mit den größten Namen aufnehmen kann. Ein solcher Kandidat will der Xiaomi Roidmi Eve Plus Staubsaugerroboter sein. In unserem Test haben wir dann tatsächlich einen günstigen Saugroboter kennengelernt, der eine überzeugende Leistung bietet und einige moderne Features wie eine Selbstentleerung, Desodorierung sowie eine automatische Sterilisation bietet. In seiner Preisklasse bis 450 Euro dürfte das ein Novum sein. Besonders interessant wird das Paket, wenn wir noch einen Rabatt mit einrechnen:

Erster Eindruck

Wenn man sich die schier unendliche Auswahl auf dem Markt der Staubsaugerroboter anschaut, fällt auf, dass die autonomen Haushaltshilfen oft keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Nachdem wir uns im Vorfeld unseres Tests über den Roidmi Eve Plus informiert hatten, kam die leise Hoffnung auf, dass das Gerät tatsächlich etwas eleganter auftritt als es bei den Mitbewerbern der Fall ist. Erfreulicherweise wurde diese Hoffnung beim Auspacken erfüllt.

Der Roboter erfindet das Rad zwar nicht neu, gestaltet es jedoch tatsächlich etwas eleganter. Das traditionelle, puckförmige Gehäuse vieler Staubsaugerroboter ist in vollem Umfang vorhanden, aber das weiße Gehäuse und die abgerundeten schwarzen Zierleisten halten die Dinge minimalistisch und passen zumindest zu unseren Einrichtungsgegenständen. Auch die im Lieferumfang enthaltene Absaugstation kann mit einer gewissen Eleganz überzeugen und fügt sich unaufdringlich in die Wohnung ein. Es ist sicherlich eine Geschmacksache, aber hier punktet aus unserer Sicht Xiaomis Saugroboter gegenüber vielen Konkurrenten.

Geliefert wird der Roidmi Eve Plus in zwei Paketen. Das erste enthält den eigentlichen Saugroboter mit zusätzlichen Wischaufsatz und Hepa-Ersatzfilter. Ebenfalls liegen 10 Einweg Wischtücher und ein Mikrofaser-Wischtuch bei. Im zweiten Paket finden wir die Absaugstation und drei Staubbeutel, was durchaus spendabel ist. Die Station kümmert sich um die Entleerung des Saugroboters und lädt ihn zugleich auf, doch dazu später mehr. Die Absaugstation ist direkt betriebsbereit und muss nur noch eingesteckt werden.

Anpassungsfähige Reinigung

Der Motor des Roidmi erzeugt eine solide, einstellbare Saugleistung von bis zu 2.700 Pa. In der Wohnung, die wir für den Test genutzt haben, gibt es drei verschiedene Bodenbeläge – Teppich, Laminat und Fliesen. Dabei hat der Saugroboter auf allen Bodenoberflächen ein sehr gutes Ergebnis erzielt. In der Grundeinstellung ist der Staubsauger auf die Standard-Saugeinstellung eingestellt, zudem gibt es einen Leise-, einen Power- und einen leistungsstarken Max-Modus. Der gewünschte Modus kann in der Begleit-App aktiviert werden.

In der automatischen Einstellung wird die Rotationsgeschwindigkeit der Seitenbürsten und des Saugmodus entsprechend angepasst: hohe Geschwindigkeit an den Wänden oder in den Ecken, an anderen Stellen eine niedrigere Geschwindigkeit. In der maximalen Saugstufe ist das Gerät nicht sonderlich leise, erledigt hierbei jedoch einen besonders gründlichen Job. Das kann sich bei größeren Verschmutzungen anbieten. Wer es lieber etwas ruhiger hat, kann eine niedrigere Saugstufe wählen und optional die Teppicherkennung aktivieren. Der Roboter erhöht dann automatisch die Saugleistung auf einem Teppich-Untergrund.

Der Wechsel von einer Bodenoberfläche zur anderen wurde in unseren Testläufen von den beiden Trommelrädern reibungslos bewältigt, wobei der Roboter die Teppichschwellen mit Leichtigkeit überwand. Bei der Gelegenheit lässt sich gut hören, wie die Saugleistung automatisch angepasst wird, wenn der Staubsauger von dem Teppichboden auf die härtere Oberfläche wechselt. In der Fahrt kann der Saugroboter selbstständig eine Schwelle in Höhe von 2 cm überwinden. Der Roboter nutzt hierfür ein cleveres Design. So schaukelt er sich von links nach rechts, um die Schwelle zu überwinden.

Der Staubsauger verwendet insgesamt 18 Sensoren, um gefahrlos durch die Wohnung zu steuern. So verlangsamt der Roboter mit Hilfe von IR-Sensoren vor Hindernissen und vermeidet diese. Sollte er doch einmal einem Hindernis zu nahe kommen, verhindern die Antistoßsensoren auf beiden Seiten einen Kontakt.

Um zu sehen, wie sich der Staubsauger gegen den Schmutz behaupten würde, haben wir absichtlich Spuren von Katzenstreu auf einem Teppichboden hinterlassen. Für das Laminat und die Fliesen in der Küche haben wir uns für Katzenfuttergranulat entschieden. Die rotierende Hauptbürste des Roboters leistete den Löwenanteil der Reinigungsarbeit und bewältigte selbst das tiefsitzendste Teststreu. Das Gleiche gilt für das Futter, hier leisteten die beiden seitlichen Silikonbürsten an der Front gute Arbeit, um verirrte Stückchen entlang der Fußleisten aufzufangen.

In der Kür hat sich der Saugroboter dann noch um gefühlt unzählige Haare der vierbeinigen Mitbewohner gekümmert, die wir nicht extra platzieren mussten, sondern spendabel für den Test an den unzugänglichsten Stellen in der Wohnung zur Verfügung gestellt wurden. So konnte sich der Roboter problemlos unter Schränken und Tischen um die Tierhaare kümmern.

Was das Wischen anbelangt, so verfügt der Roidmi über drei Voreinstellungen für den Wasserausstoß, die von kleinen bis großen Mengen reichen. Sobald man den Wischaufsatz anbringt, weiß der Roboter automatisch, dass man vom Staubsauger- in den Wischmodus gewechselt hat.

Das Gerät simuliert hierbei das Wischen von Hand: 3-stufige Y-Route/U-Route. Im Praxis-Test hat der Roidmi eine verschüttete Limonade recht gut beseitigt, es blieb jedoch noch Feuchtigkeit zurück, da der Roboter das Mikrofaser-Wischtuch ohne Anpressdruck hinter sich herzieht. Gerade deshalb ist die Funktion viel mehr ein nice-to-have, als dass man das Wischen mit dem Wischmopp ersetzen könnte.

Auch die Laufzeit hat uns überzeugt. Der 5200mAh-Akku soll bis zu 250 Minuten Laufzeit für bis zu 250 Quadratmeter ermöglichen, bis der Roboter wieder automatisch zur Ladestation fährt, um sich aufzuladen. Wir haben den Staubsauger durch eine Handvoll kompletter Wohnungsreinigungen, zumeist in der Saugstufe „Standard“ geschickt. In dieser immer noch recht kraftvollen Stufe haben wir ca. 200 Minuten Laufzeit erreicht. Auf niedrigster Saugstufe sind dann auch die 250 Minuten Laufzeit möglich. Ein kompletter Ladezyklus dauert ca. 4 Stunden.

Absaugstation

Wenn ihr unter Asthma oder Stauballergien leidet, bietet sich der Roidmi Eve Plus besonders an, da er einen sich selbstleerenden Behälter mit einem antibakteriellem Desodorierungssystem hat. Damit kommen Nutzer mit dem aufgesaugten Staub, Verunreinigungen und möglichen Schimmel gar nicht erst in Berührung. Das System beinhaltet die Sterilisierung von Hausstaubmilben, Mikroben, giftigen Chemikalien und sorgt für eine Entfernung von Zigaretten- und Parfümgeruch.

Sobald der Roidmi mit der Reinigung fertig ist oder man ihn zur Basis zurückruft, wird der nach hinten gerichtete Staubanschluss des Staubsaugers automatisch mit dem Staubbehälter verbunden. Die Absaugstation nimmt dann den gesamten Schmutz auf, desodoriert und filtert den Inhalt, während er in den Staubbeutel fließt. Selbst feine Schmutzpartikel können durch den Filter nicht an die Umgebungsluft abgegeben werden.

Der 3L große Staubbeutel, der 30 Staubbehältern entspricht, kann laut dem Hersteller Abfälle 60 Tage lang aufnehmen, bevor er ersetzt werden sollte. Bei unserem Test war der Beutel nach einem Monat voll und konnte einfach im Mülleimer entsorgt werden. Wir hatten das Gerät jedoch auch intensiv getestet, so dass mehr Saugarbeit vonnöten war, als es im Alltag wahrscheinlich üblich ist.

Uns hat nicht nur das hygienische Konzept der Absaugstation gefallen, sondern auch, wie sie sich mit ihrem modernen Design in die Wohnung eingefügt hat. Allenfalls die Lautstärke beim Absaugvorgang kann als störend empfunden werden. Doch da dies recht schnell erledigt ist, hat es uns letztendlich nicht gestört. Zudem ist es praktisch, dass ein Display auf der Vorderseite über den Absaugvorgang und den Ladestatus des Saugroboters informiert.

Die Xiaomi Home App und Roidmi App

Man kann den Staubsauger zwar auch einfach einschalten, um ihm die Reinigung des gesamten Hauses anzuvertrauen, doch wir empfehlen definitiv die Nutzung der Begleit-App. Diese bietet erst das komplette Programm wie Wohnungsscan, Steuerung und Programmierung des Roboters.

Für die Einrichtung und Bedienung bieten sich zwei Apps an. Der Saugroboter und die Absaugstation können in die Roidmi App oder Xiaomi Home App integriert werden. Wenn ihr die Xiaomi Home App bereits für ein anderes Smart Home Gerät im Einsatz habt, empfiehlt es sich, diese zu nutzen, da ihr euch so eine weitere App spart – denn beide Apps bieten den gleichen Funktionsumfang. In Bezug auf die Roidmi App haben wir von einigen Nutzern gehört, die Probleme hatten, in der App den Saugroboter einzufügen. Wir hatten hier keine Komplikation, womöglich hat sich in der Zwischenzeit ein Update um das Problem gekümmert.

Sobald der Staubsauger gestartet wurde, nahm der eingebaute LDS-Laser sofort einen Scan der Wohnung vor. Die resultierende Karte wird direkt auf der Hauptseite des Geräts in der App gespeichert. Hier findet man auch einige grundlegende Funktionen wie die Start-/Stopp-Steuerung, ein Aufladebefehl, der den Roboter zurück zur Basisstation schickt, sowie verschiedene Saug- und Wischeinstellungen. Außerdem gibt es eine Anzeige für die Akkulaufzeit, einen Tracker, der anzeigt, wie lange der Staubsauger in seinem aktuellen Zyklus in Betrieb war und wie viel Wohnfläche er abgedeckt hat. Wenn der Roboter aktiv ist, kann man ihn sogar ganz einfach in der App verfolgen. Auch zur Entsorgungsstation hält die App Informationen bereit. Hier lässt sich unter anderem der Zustand des Staubsaugerbeutels einsehen, so dass ihr die Entleerung gut planen könnt.

Herzstück der App ist die benutzerdefinierte Reinigung. Möglich ist unter anderem: Bestimmung und Benennung verschiedener Räume oder Bereiche, Sperrbereiche, benutzerdefinierte Reinigung bestimmter Bereiche in einem Raum, Reinigungswarteschlange, geplante Reinigung und vieles mehr. Als Bonus versteht sich der Saugroboter auch mit der mi home, Alexa und Google Assistant Sprachsteuerung.

Fazit

Der Roidmi Eve Plus ist ein sehr empfehlenswerter Saugroboter in der Preisklasse bis 450 Euro. Für derzeit 402 Euro erhaltet ihr ein Gerät, dass es mit den ganz Großen auf dem Markt aufnehmen kann und bekommt dazu noch eine Absaugstation, die nicht jeder Hersteller in den Lieferumfang packt. Natürlich gibt es Saugroboter, die in Sachen Reinigung, Laufzeit oder Wischfunktion noch besser abschneiden. Dann liegen wir aber wieder deutlich über dem veranschlagten Preis. Somit bietet Roidmi unserer Meinung nach das beste Gesamtpaket in der Kategorie.

Den Roidmi Eve Plus gibt es derzeit bei Kaufland zum bereits erwähnten Schnäppchenpreis von 402 Euro (statt 436 Euro). Die Aktion läuft vom 25. November bis 29. November 2021.