Saturn startet in das neue Jahr und legt direkt eine neue Aktion. Es gibt allerdings eine gute und eine schlechte Nachricht. Beginnen wir mit der schlechten. Nur Saturn Card Inhaber erhalten bis zu 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte. Die gute Nachricht: Ihr könnt online eine kostenlose Saturn Card beantragen und direkt von den Saturn Card Days profitieren.

Ab sofort und nur wenige Tage bis zum 06. Januar 2022 feiert Saturn die sogenannten „Saturn Card Days“. Im Rechtstext von Saturn heißt es wie folgt

Bei Kauf vorrätiger ausgewählter Aktionsprodukte im Saturn Online Shop unter www.saturn.de (nicht gültig für Angebote von Dritta nbietern)

zwischen dem 01.01.2022, 08 Uhr und dem 06.01.2022, 23:59 Uhr oder in einem Saturn Markt in Deutschland zwischen dem 03.01. und dem

06.01.2022 (lokale Öffnungszeiten beachten) beachten), vorbehaltlich einer Verlängerung, erhalten SATURN CARD Kunden einen produktabhängigen

Rabatt von 5 %, 10%, 15% oder 20% auf den ausgewiesenen Verkaufspreis . Der Rabatt wird jeweils an der Kasse nach Vorzeigen der

SATURN CARD oder bei Onlinekauf als eingeloggter Kunde im Warenkorb abgezogen. Ausgenommen von der Aktion sind Nespresso

Kapseln und alle Produkte der Marken Miele, Sonos, AVM, Tchibo Cafissimo und Sony (außer LCD Fernseher der Marke Sony), des Weiteren

Smart Home Produkte der Marken Amazon und Blink, sowie PCs, Notebooks und Computer Bildschirme der Marke Microsoft, Tablet

Neuheiten der Marke Samsung, Vorbesteller Artikel, Download –/Content GamingCards , karten/ boxen), Prepaidkarten/ Services,

E Books/Bücher, Fotoservice, IQOS, E Zigaretten, Heets , und Liquids.

Kategorieunabhängig gibt es auf Apple Produkte 5% Rabatt. Nur solange der Vorrat reicht. Aufgrund begrenzter Warenmengen können Aktionsgeräte bereits am ersten Aktionstag ausverkauft sein . Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen (Rabatt) Aktionen.