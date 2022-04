Im vergangenen Monat kündigte Apple mit „Apple Myeongdong“ einen neuen Store in Südkorea an. Einen konkreten Termin für die Neueröffnung nannten die Verantwortlichen zum damaligen Zeitpunkt nicht. Dieser wird nun nachgereicht. Apple Myeongdong eröffnet am 09. April 2022.

Apple Myeongdong eröffnet am 09. April 2022

Apple hat die Webseite zu Apple Myeongdong aktualisiert und den Termin für die Neueröffnung genannt. Am 09. April 2022 eröffnet der Store erstmals seine Pforten und begrüßt erstmals Gäste. Kunden, die die Eröffnung miterleben möchten, benötigen in jedem Fall eine Reservierung. Diese lässt sich ab dem 07. April buchen. Ohne Reservierung erhalten Kunden im Rahmen der Neueröffnung keinen Zutritt zu Apple Myeongdong.

Apple schreibt

Der größte Apple Store in Korea kommt bald ins Herz von Myeongdong, wo Menschen aus der ganzen Welt weiterhin im Herzen des herrlichen Seouls zu Besuch sind. Mit diesem Store möchten wir eine Quelle der Inspiration bieten, die allen offen steht und in der Fantasie und Kreativität ständig sprudelt. Apple Myeongdong, ein Ort, an dem ihr und wir kommunizieren und uns gegenseitig inspirieren können. Mit den sprühenden Ideen aller erwartet Sie ein hell leuchtender Ort.

Bei Apple Myeongdong handelt es sich um den dritten Apple Store in Südkorea. Alle befinden sich direkt in Seoul oder in der Region. Die beiden bisherigen Stores tragen die Bezeichnung Apple Yeouido und Apple Garosugil.

Spezielle Wallpaper als Download

Auf der Webseite zum Store hat Apple nicht nur ein kurzes Video veröffentlicht, sondern auch spezielle Wallpaper bereit gestellt. Diese können heruntergeladen und auf dem iPhone, iPad und Mac genutzt werden.