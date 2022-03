In den vergangenen Wochen hatte Apple bereits den ein oder anderen neuen Stores eröffnen (vorwiegend in den Vereinigten Arabischen Emiraten), nun teasert der Hersteller aus Cupertino die nächste Store-Eröffnung an. Diese ist für Südkorea geplant.

Neuer Apple Store „Apple Myeongdong“ kündigt sich an

Michael Steeber macht per Twitter auf Apple Myeongdong aufmerksam. Auf der zugehörigen Webseite heißt es

Apple Myeongdong In Kürze. Der größte Apple Store in Korea kommt bald ins Herz von Myeongdong, wo Menschen aus der ganzen Welt weiterhin im Herzen des herrlichen Seouls zu Besuch sind. Mit diesem Store möchten wir eine Quelle der Inspiration bieten, die allen offen steht und in der Fantasie und Kreativität ständig sprudelt. Apple Myeongdong, ein Ort, an dem ihr und wir kommunizieren und uns gegenseitig inspirieren können. Mit den sprühenden Ideen aller erwartet Sie ein hell leuchtender Ort.

Weitere Details liegen aktuell nicht vor. Wir rechnen allerdings mit einer zeitnahen Eröffnung noch im März. Sobald Apple die Stores-Webseite online schaltet, dauert es für gewöhnlich nicht mehr lange bis zu tatsächlichen Eröffnung. Bei Apple Myeongdong handelt es sich um den dritten Apple Store in Südkorea. Alle befinden sich direkt in Seoul oder in der Region. Die beiden bisherigen Stores tragen die Bezeichnung Apple Yeouido und Apple Garosugil.