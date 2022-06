Anker bzw. Ankers Tochterunternehmen Soundcore erweitert sein Kopfhörer-Portfolio und die neuen A3i Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung vorgestellt. Diese sind ab sofort zum Preis von 59,99 Euro verfügbar.

Soundcore by Anker A3i Earbuds mit Geräuschunterdrückung

Die neuen Soundcore by Anker A3i Earbuds mit Geräuschunterdrückung sind da. Dabei handelt es sich um komplett kabellose In-Ear-Kopfhörer mit künstlicher Intelligenz. Reduziert externe Geräusche mühelos per Knopfdruck um bis zu 35dB, um eure Musik ohne Ablenkung genießen zu können. Für ein natürliches Hörerlebnis mit Umgebungsgeräuschen könnt ihr einfach in den Transparenzmodus wechseln. Die Anker A3i sind mit 4 integrierten Mikrofonen ausgestattet, die dank einem smarten Algorithmus mit K.I. für isolierte Hintergrundgeräusche und damit für klare Telefongespräche sorgen.

Um ein immersives Hörerlebnis zu erhalten, könnt ihr das Soundprofil je nach Vorliebe anpassen und in der Soundcore-App zwischen 22 EQ-Einstellungen wechseln. Die A3i Ohrhörer unterstützen Fast Charging. Eine 10-minütige Aufladung reicht für 2 Stunden Wiedergabe. Einmal komplett aufgeladen, bieten die Kopfhörer bis zu 9 Stunden Spielzeit. Mit dem beiliegenden Ladecase könnt ihr die Akkulaufzeit auf bis zu 36 Stunden verlängern.

Die Anker A3i sind in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von 59,99 Euro erhältlich.

Soundcore by Anker A3i Earbuds mit Geräuschunterdrückung

