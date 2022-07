Fußball-Fans aufgepasst. Sky und DAZN bieten ein neues Kombi-Paket geschnürt und bieten das Sky Bundesliga-Paket (inkl. Sky Entertainment) und das DAZN-Komplettangebot mit App und linearen Kanälen für Satellit und Kabel in einem Jahresabo an. So werden monatlich 38,99 Euro fällig.

Sky und DAZN bieten neues Kombi-Paket an

Pünktlich zum Start der Fußball-Saison 2022/23 mit dem Zweitligastart am kommenden Freitag machen Sky Deutschland und DAZN den Fußballfans in Deutschland ein besonderes Angebot. Ab sofort können Fußballfans das Sky Bundesliga-Paket in Kombination mit einem DAZN-Jahresabo zu einem reduzierten Sonderpreis buchen.

Das Kombi-Angebot wird für eine Laufzeit von jeweils 12 Monaten zum Preis von monatlich 38,99 Euro angeboten. Damit profitieren ihr von einer Ersparnis in Höhe von 156 Euro pro Jahr gegenüber dem Standardpreis. Das Kombi-Angebot ist zeitlich befristet bis zum 30. September 2022 und gilt zunächst für Neukunden.







Künftig können Kunden über Sky Q das beste Live-Fußballangebot von DAZN und Sky an einem Ort genießen. Das Sky Bundesliga-Paket umfasst alle Bundesligaspiele an Samstagen inklusive der Original Sky Konferenz und dem „tipico Topspiel der Woche“ sowie alle Spiele der 2. Bundesliga. Auf DAZN können Fans mit u.a. den Freitag- und Sonntagsspielen der Bundesliga sowie der UEFA Champions League inklusive Konferenz und der UEFA Women’s Champions League den besten Fußball an einem Ort erleben.