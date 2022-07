Der Mobilfunkanbieter SIM.de hat einen neuen Mega-Deal aufgelegt, der sich in unseren Augen absolut sehen lassen kann. Ihr erhaltet satte 16GB LTE sowie zusätzlich eine Allnet-Flat für nur 10,99 Euro monatlich. An ein besseres SIM.de Angebot können wir uns ehrlicherweise nicht erinnern.

Mega-Deal: 16GB LTE + Allnet-Flat nur 10,99 Euro monatlich

Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Mobilfunkvertrag seid, dann nehmt in jedem Fall den Mega-Deal von SIM.de in die nähere Auswahl. SIM.de nutzt den heutigen Tag und hat ein neues Angebot aufgelegt. Eine 16GB LTE-Datenflat inkl. Allnet-Flat können sich zum Monatspreis von nur 10,99 Euro in jedem Fall sehen lassen.

Übersicht

Telefonie-Flat in alle dt. Fest- und Mobilfunknetze

SMS-Flat in alle dt. Fest- und Mobilfunknetze

16GB LTE-Datenflat

EU-Roaming inklusive

Kein Anschlusspreis

nur 10,99 Euro monatlich

Sollte euch der Mega-Deal (16GB für 10,99 Euro mtl.) nicht zusagen, so hat SIM.de aktuell drei weitere Angebot für euch. Ihr erhaltet 5GB für 5,99 Euro, 8GB für 7,99 Euro und 50GB für 24,99 Euro. Auch bei den zuletzt genannten Tarifen ist eine Allnet-Flat inklusive.

–> Hier geht es direkt zum Mega-Deal von SIM.de