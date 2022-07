Traditionell blicken wir auch am heutigen Freitag auf die Neuankömmling auf Apple TV+. Nachdem in der vergangenen Woche keine neue Serie und kein neuer Film anliefen (stattdessen gab es nur neue Episoden zu verschiedenen Serien), gibt es am heutigen Tag wieder neue Inhalte. „Trying – Staffel 3“ und „Schritt für Schritt“ sind gestartet.

„Trying – Staffel 3“ auf Apple TV+ gestartet

Im vergangenen Monat kündigte Apple TV+ an, dass am heutigen 22. Juli 2022 die dritte Staffel zu „Trying“ starten wird. Gesagt, getan. Ab sofort stehen die ersten beiden Episoden zur Ansicht bereit. Anschließend folgen immer freitags bis zum 02. September neue Folgen.

Nach einem dramatischen Ende der zweiten Staffel setzt die achtteilige dritte Staffel mit Nikki (BAFTA-nominierte Esther Smith) und Jason (SAG-Award-nominierter Rafe Spall) fort, die als neue Eltern von zwei Kindern aufwachen, die sie noch kennenlernen müssen. Jetzt müssen sie sie nur noch festhalten, was sich als kniffliger herausstellt, als sie zunächst dachten. Direkt ins kalte Wasser geworfen, werden Nikki und Jasons Beziehungen zueinander und zu ihren Nächsten und Liebsten auf die Probe gestellt, während sie verzweifelt versuchen, die Höhen und Tiefen der Elternschaft zu meistern – während sie sich an ihre Kinder und ihre geistige Gesundheit halten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Neue Kinder- und Familienserie „Schritt für Schritt“

Anfang dieses Monats kündigte Apple TV+ die neue Kinder- und Familienserie „Schritt für Schritt“ (englischer Titel „Best Foot Forward“ an. Diese steht ab sofort bereit.

Josh Dubin freut sich darauf, vom Unterricht zu Hause auf eine öffentliche Schule zu wechseln, und die Herausforderung, das einzige Kind mit einer Beinprothese zu sein, nimmt er gerne an. Während er sich einen Platz unter Gleichaltrigen sucht, stehen ihm seine Freunde und seine Familie bei jedem Schritt zur Seite.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zu „Schritt für Schritt“ können wir euch ebenfalls den Trailer anbieten.