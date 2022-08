Zum Start in die neue Woche hat Apple seinen Online Store vom Netz genommen. Solltet ihr in den frühen Morgenstunden einen Einkauf tätigen wollen, so müsst ihr diesen verschieben.

Apple nimmt Online Store vorübergehend vom Netz

In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags hat Apple seinen Online Store vorübergehend vom Netz genommen. Warum der Hersteller dies getan hat, ist nicht bekannt.

Oftmals nimmt Apple den Store vom Netz, um in aller Ruhe neue Produkte einzupflegen und diese dann kurz darauf verfügbar zu machen. Auch wenn wir nicht komplett ausschließen können, dass Apple am heutigen 01. August neue Produkte ankündigt, gehen wir davon aus, dass der Hersteller lediglich Wartungsarbeiten durchführt. Mit neuen Produkten rechnen wir heute nicht.

Für gewöhnlich dauern diese Wartungsarbeiten wenige Stunden an. Sobald diese beendet sind, ist der Store in gewohnter Manier erreichbar und das „vollständige Einkaufserlebnis“ steht dann wieder zur Verfügung.

-> Hier geht es direkt in den Apple Online Store