Kurz vor dem Wochenende hat Amazon eine zeitlich befristete Microsoft 365 Aktion aufgelegt, bei der die Familien-Lizenz im Fokus steht. Ihr erhaltet das Jahresabo von Microsoft 365 Family vorübergehend für nur 53,99 Euro. Interesse? Dann greift zu, bevor der Preis wieder angehoben wird.

Microsoft 365 Family im Jahresabo nur 53,99 Euro

Immer mal wieder haben wir euch in den letzten Monaten auf verschiedene Microsoft 365 Angebote aufmerksam gemacht. Am heutigen Tag ist es wieder soweit und die Familien-Lizenz von Microsoft 365 steht im Mittelpunkt. Ihr erhaltet das Jahresabo für nur 53,99 Euro. „Family“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ihr den Service mit insgesamt 6 Personen nutzen könnt.

Enthalten sind die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Der Listenpreis von Microsoft 365 Family beträgt 99 Euro. Der letzte niedrigste Preis lag bei 73,04 Euro. Nun erhaltet ihr das Jahresabo von Microsoft 365 Family für nur 53,99 Euro.