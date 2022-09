Wirft man einen Blick in den Apple Online Store und dort auf die Kategorie „Apple Watch“, so stellt man fest, dass die „klassische“ Apple Watch Nike ausgedient hat. Klickt man auf die Apple Watch Nike, so werden einem nur noch Apple Watch Nike Armbänder angezeigt. Die ursprüngliche Kombination aus Watch, Nike-Armband und Nike-Ziffernblatt ist nicht mehr vorhanden. Mit watchOS 9 stehen die Nike-Zifferblätter für alle Uhren zur Verfügung.

Die „klassische“ Apple Watch Nike gibt es nicht mehr – Nike-Zifferblätter für alle Modelle

Im Rahmen des gestrigen „Far out“-Events hat Apple die Apple Watch 8, Apple Watch SE 2 sowie die Apple Watch Ultra angekündigt. Gleichzeitig bestätigte Apple, dass mit watchOS 9 die bisher exklusiven Nike-Zifferblätter für alle Apple Watch Modelle zur Verfügung stehen.

Dies hat zur Folge, dass ihr euch keine klassische Apple Watch Nike mehr kaufen könnt. Stattdessen entscheidet ihr euch für die Apple Watch 8, Apple Watch SE 2 oder Apple Ultra kombiniert diese mit einem Nike-Armband und mit watchOS 9 könnt ihr auch die passenden Nike-Zifferblätter verwenden.

-> Hier findet ihr die Apple Watch im Apple Online Store