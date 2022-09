Die Apple September Keynote liegt hinter uns und der Hersteller aus Cupertino hat eine Vielzahl an Produktneuheiten vorgestellt. Ein Highlight war sicherlich die komplett neu entwickelte Apple Watch Ultra. Im Anschließend an das Event im Steve Jobs Theater in Cupertino, hatten geladene Medienvertreter die Möglichkeit, sich mit den Neuheiten auseinanderzusetzen und diese auszuprobieren. So viel auch die Apple Watch Ultra in die Hände zahlreicher Gäste und entsprechende Videos sind bereits im Netz gelandet.

Apple Watch Ultra im Hands-On-Video

Bevor wir euch auf die Videos hinweisen, haben wie noch einmal die Eckdaten zur Apple Watch Ultra für euch zusammengefasst.

Apple Watch Ultra bietet ein neues Design und eine Vielzahl neuer Funktionen für Ausdauer, Erkundung und Abenteuer. Die Apple Watch Ultra kommt mit einem neuen 49 mm Gehäuse aus Titan und einem flachen Saphirkristall auf der Vorderseite und bietet das bisher größte und hellste Apple Watch Display. Der anpassbare Action Button bietet sofortigen Zugriff auf eine Vielzahl nützlicher Funktionen. Die Apple Watch Ultra hat die beste Batterielaufzeit, die es bei einer Apple Watch gibt, mit bis zu 36 Stunden bei normaler Verwendung. Zudem gibt es eine neue Stromspareinstellung, um die Batterielaufzeit auf bis zu 60 Stunden zu verlängern – ausreichend für mehrere Tage (der Stromsparmodus wird im Laufe des Jahres mittels Softwareupdate freigeschaltet). Dual-Frequenz-GPS, ein Temperatursensor, ein Tiefensensor, neue Zifferblätter, neue Armbänder und mehr zeichnen die Apple Watch Ultra aus.

