Amazon dreht kräftig an der Preisschraube und lässt den Preis des Echo Dot (5. Generation) rapide purzeln. Anstatt 59,99 Euro zu bezahlen, werden aktuell für ausgewählte Kunden mit dem Aktionscode DOTUPGRADE nur 21,99 Euro. Alle anderen Kunden bezahlen 34,99 Euro. Allerdings haben wir bisher noch von keinem Kunden gehört, dem über die Amazon-Aktionsseite die 21,99 Euro nicht angeboten werden.

Echo Dot drastisch im Preis reduziert

Seit Jahren geben wir die Empfehlung, dass man bei Interesse an Amazon Hardware auf die nächste Promotion-Aktion warten, um zuzugreifen. Natürlich kann es auch Gründe geben, zum UVP zu kaufen, in der Regel hat man allerdings Zeit und kann schlicht und einfach auf die nächste Rabatt-Aktion warten. Genau diese bietet euch Amazon aktuell an.

Echo Dot stellt den idealen Einstieg in die Alexa-Welt dar. Egal, ob in der Küche, im Büro, im Kinderzimmer oder wo auch immer, macht der smarte Amazon Lautsprecher einen schlanken Fuß. Ihr könnt diesen bequem per Sprachbefehl nutzen, um eurer Smart Home zu steuern, nach dem Wetter zu fragen, einen Timer zu stellen etc. pp. Natürlich könnt ihr diesen auch zum Abspielen von Musik, Hörbüchern, Podcasts, Radiosender auf Apple Music, Spotify, Amazon Music, Deezer und Co. nutzen.

Mit dem Gutscheincode DOTUPGRADE zahlt ihr aktuell nur 21,99 Euro anstatt 59,99 Euro. Einen besseren Preis zum aktuellen Echo Dot (5. Generation) haben wir bis dato nicht erlebt. Ihr müsst Echo Dot (5. Generation) zum Einkaufswagen hinzufügen und könnt am Ende des Bestellvorgangs den Aktionscode DOTUPGRADE verwenden. Für nur 21,99 Euro ist dies ein unschlagbares Angebot.