Bei Amazon erhaltet ihr für kurze Zeit verschiedene Gutscheine zum Aktionspreis. So könnt ihr aktuell nicht nur einen 10 Euro Amazon Gutschein geschenkt, wenn ihr euch für eine 100 Euro Apple Geschenkkarte entscheidet, ihr könnt euch auch 12 Monate DAZN zum Gesamtpreis von nur 259,99 Euro sicheren. Dies entspricht einem Monatspreis von 21,67 Euro.

DAZN vorübergehend nur 21,67 Euro mtl.

Im Laufe des vergangenen Jahres hat DAZN an der Preisschraube gedreht und die Preise deutlich nach oben korrigiert. Dies dürfte den ein oder anderen Nutzer dazu bewegt haben, sein Abonnement zu kündigen bzw. kein Abo abzuschließen.

Ab sofort und nur wenige Tage bis zum 14.02.2023 könnt ihr euch bei Amazon einen verdammt heißen DAZN-Deal sichern. Für das 12-Monats-Abo zahlt ihr einmalig nur 259,99 Euro. Rein rechnerisch entspricht dies einem Monatspreis von nur 21,67 Euro. Bei diesem Preis liegen wir zwar nach wie vor über den „guten alten 15 Euro“, die DAZN lange Zeit verlangt hat, allerdings ist es das beste Angebote, welches derzeit zu finden ist.

Auf der einen Seite hat DAZN zuletzt die Preise erhöht, gleichzeitig muss man auch festhalten, dass DAZN in den letzten Jahren massiv in die Übertragungsrechte investiert hat. So zeigt Sport-Streaming-Anbieter nicht nur einen Teil der Fußball-Bundesliga, sondern auch die Champions League, NFL, Darts, Tennis, NBA und vieles mehr.

Das Angebot ist in unseren Augen ziemlich spannend. Solltet ihr ernsthaftes Interesse haben, so greift direkt zu, bevor der Deal ausgelaufen ist. Der Rabatt wird an der Kasse im Bezahlvorgang verrechnet.

-> Hier geht es direkt zum DAZN-Gutschein