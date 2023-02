Im Herbst letzten Jahres ging mit DR.SIM eine ganz neue Mobilfunkmarkt powered by Klarmobil an den Start. Ab sofort ist das neue Portfolio bei DR.SIM buchbar. Ihr erhaltet unter anderem eine 10GB Allnet-Flat für nur 9,99 Euro mtl. Die Tarife sind monatlich kündbar, ein Anschlusspreis fällt nicht an.

Neue DR.SIM Aktion

Ab sofort startet ein neues Portfolio bei DR.SIM. Das bedeutet die monatlich kündbaren Tarife erhalten mehr Datenvolumen (10GB / 20GB / 30GB) und zusätzlich entfällt vorübergehend der Anschlusspreis bei allen Tarifen. Das Ganze wird im Mobilfunknetz von Vodafone realisiert.

Übersicht Allnet Flat 10GB LTE

10GB LTE Datenvolumen

Bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Monatlich kündbar

Nur 9,99 Euro pro Monat

Kein Anschlusspreis

Das Besondere ist, dass die Preise dauerhaft günstig sind und nicht nach einer gewissen Laufzeit teurer werden (Lifetime Pricing). Neben der 10GB Allnet-Flat (9,99 Euro) könnt ihr euch auch für die 20GB Allnet-Flat (14,99 Euro) bzw. die 30GB Allnet-Flat (19,99 Euro entscheiden).

-> Hier geht es zu den aktuellen Tarifen von DR.SIM