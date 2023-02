Nachdem Apple für eine beeindruckende Super Bowl LVII Halftime Show gesorgt hat, nutzt das Unternehmen den sportlichen Schwung und veröffentlicht einen neuen Werbespot. Dieses Mal widmet sich Apple der NHL und begleitet die ehemaligen NHL-Stars P.K. Subban und Joe Thornton bei ihrer Suche nach einem verlorenen Zahn.

Wenn es mal wieder länger dauert

Das iPhone ist ein vielseitiges Gerät, daran besteht kein Zweifel. Der Einsatz als Taschenlampe ist zwar definitiv beliebt, hat unseres Wissens jedoch noch keinen größeren Auftritt in Apples Werbespots bekommen – zumindest nicht so prominent, wie es im neuen Video „Long nights. Longer battery life“ („Lange Nächte. Längere Akkulaufzeit“) der Fall ist.

Wie der Titel verrät, will Apple auch eher auf die lange Akkulaufzeit des iPhone hinweisen. In dem Video suchen P.K. Subban und Joe Thornton mit Hilfe der iPhone-Taschenlampe Subbans Zahn, der offensichtlich zuvor in einem schneebedeckten Eishockeyfeld abhandengekommen ist. Mit ihren iPhones 14 Plus als Taschenlampen scheinen sie Subbans Zahn gefunden zu haben. Doch wie sie feststellen müssen, war es nicht sein Zahn. Glücklicherweise überzeugt das iPhone 14 Plus mit einer langen Akkulaufzeit und so können die beiden die Suche fortsetzen.

Laut Apples technischen Daten hält das iPhone 14 Plus bis zu 26 Stunden bei der Offline-Wiedergabe von Videos, bis zu 20 Stunden bei der Wiedergabe von Streaming-Videos und bis zu 100 Stunden bei der Audiowiedergabe. Für viele Aufgaben hat das iPhone 14 Plus die längste Akkulaufzeit aller Modelle. Somit kann die Nacht noch lange werden.