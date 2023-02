Ein neues MacBook Air mit einem größeren Display ist ein Dauergast in der Gerüchteküche, doch bald könnte das heiß erwartete MacBook tatsächlich enthüllt werden. So gibt der für gewöhnlich gut informierte Display-Analyst Ross Young an, dass die Panel-Produktion des 15,5 Zoll MacBook Air diesen Monat begonnen hat. Somit könnte Apple eine Markteinführung für Anfang April anpeilen.

15,5 Zoll MacBook Air könnte Anfang April kommen

Gerüchte über ein 15,5 Zoll MacBook Air kursieren bereits seit 2021. Zuletzt sagte Young, dass das lang erwartete MacBook Air im Frühjahr 2023 erscheinen könnte. In einem neuen Beitrag für seine Super Follows auf Twitter (via 9to5Mac), bestätigt der Analyst nun, dass das neue MacBook Air auf dem Weg zu einer Veröffentlichung im Frühjahr ist.

„Das 15,5 Zoll MacBook Air hat diesen Monat mit der Panel-Produktion begonnen“, so Young. „Wir rechnen mit einer Markteinführung Anfang April.“

Es sind nicht viele Details zum 15,5 Zoll MacBook Air bekannt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass es im Grunde eine Kopie des 13 Zoll MacBook Air sein wird, allerdings mit einem größeren Bildschirm. Das bedeutet, dass Apple das MacBook Air in zwei verschiedenen Bildschirmgrößen anbieten würde, mit 13,6 Zoll und 15,5 Zoll. Früher bot Apple das MacBook Air ebenfalls in zwei verschiedenen Bildschirmgrößen an, 11 Zoll und 13 Zoll, vereinfachte aber schließlich die Produktpalette und verabschiedete sich von der kleineren Variante.

Zuletzt behauptete DigiTimes, dass ein neues MacBook Air mit einem M3-Chip ausgestattet sein wird. Der noch nicht angekündigte Chip soll auf dem 3nm-Fertigungsprozess von TSMC basieren. Auch wenn die Aussicht auf ein MacBook Air mit M3-Chip verlockend klingt, so ist hier jedoch eine gute Portion Skepsis zu empfehlen. So stimmt das Gerücht nicht mit Apples üblichem Zeitplan überein. Apple hat gerade erst seine M2-Prozessoren der Mittelklasse angekündigt, den M2 Pro und M2 Max. Das bedeutet, dass der M2 Ultra noch aussteht, bevor Apple die dritte Generation der M-Serie in Betracht ziehen wird.

Dennoch wäre ein größeres MacBook Air eine feine Sache. Immerhin wurde das MacBook Air erst letztes Jahr grundlegend überarbeitet und erhielt ein ähnliches Design wie die aktuellen MacBook Pros, mit einer Notch und schlankeren Rändern. Dieses neue Design wurde gut aufgenommen, und wir hoffen, dass es sich auch auf das neue 15,5 Zoll MacBook Air ausweitet.