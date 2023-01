Das MacBook Air wurde zuletzt zur WWDC 2022 im Juni aufgefrischt, aber Gerüchte deuten bereits auf ein Chip-Update vor Ende 2023 hin. Das wäre der schnellste Upgrade-Zyklus eines Apple Silicon Macs, seit Apple im Jahr 2020 mit der Umstellung begann.

M3 MacBook Air kommt angeblich in der zweiten Jahreshälfte

Nicht näher genannte Quellen versorgten DigiTimes mit der Information, dass sich die Lieferkette auf das Hochfahren der Produktion des nächsten MacBook Air konzentriert. Erstaunlicherweise soll das neue Modell mit dem M3-Prozessor ausgestattet sein, der auf dem 3nm-Fertigungsprozess von TSMC basieren würde.

Auch wenn die Aussicht auf ein MacBook Air mit M3-Chip verlockend klingt, so ist hier jedoch eine gute Portion Skepsis zu empfehlen. So stimmt das Gerücht nicht mit Apples üblichem Zeitplan überein. Apple hat gerade erst seine M2-Prozessoren der Mittelklasse angekündigt, den M2 Pro und M2 Max. Das bedeutet, dass der M2 Ultra noch aussteht, bevor Apple die dritte Generation der M-Serie in Betracht ziehen wird.

Vor dem jüngsten MacBook Pro Refresh deuteten Gerüchte auf die Ankündigung eines 15 Zoll MacBook Air irgendwann im Jahr 2023 hin. Nichts deutete darauf hin, dass Apple in diesem Gerät den M3-Prozessor verwenden würde. TSMC hat zwar mit der 3nm-Chipproduktion begonnen, aber es ist wahrscheinlich, dass hier das iPhone 15 bevorzugt wird, das im Herbst 2023 erscheinen soll.

Sollte tatsächlich ein M3 Macbook Air für die zweite Jahreshälfte in der Pipeline sein, so wären angesichts der üblichen Ankündigungen zwei Termine für den Verkaufsstart denkbar. Der erste wäre zur WWDC 2023 im Juni – der zweite im September/Oktober, wenn Apple für gewöhnlich neue Macs ankündigt, mit Ausnahme letzten Jahres.