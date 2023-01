Im Dezember dieses Jahres hatten wir euch erstmals auf ein Problem aufmerksam gemacht, bei dem auf dem Start-Bildschirm des iPhone 14 Pro Max grüne horizontale Linien angezeigt wurden. Schnell wurde bekannt, dass es sich um ein Software-Problem handelt. Dieses wird in der kommenden Woche mit der Freigabe von iOS 16.3 behoben.

iOS 16.3 behebt Problem mit horizontalen Linien beim Start-Bildschirm des iPhone 14 Pro Max

Vereinzelte Anwender klagten über grüne horizontale Linie, die beim Einschaltvorgang des iPhone 14 Pro Max angezeigt werden. Bei unserem Testgerät besteht dieses Problem nicht. Apple hat den Bug vergangene Woche bestätigt und in einem internen Memo zu verstehen gegeben, dass das Unternehmen an einem Bugfix arbeitet. In Kürze wird eine Fehlerbehebung veröffentlicht. Apple hat die Freigabe von iOS 16.3 für kommende Woche bestätigt und aus den Release Notes geht hervor, dass sich Apple diesem Problem angenommen hat. Wieviele Anwender von den „grünen Linien“ betroffen waren, ist nicht bekannt.

iOS 16.3 wird vermutlich kommenden Montag freigegeben. Das Update bringt verschiedene Neuerungen mit sich. So werden der „Erweiterte Datenschutz“ sowie die „Sicherheitsschlüssel“ hierzulande freigeschaltet. Es gibt eine neue Anleitung zur Übergabe vom iPhone zum HomePod, der HomePod (2. Generation) wird unterstützt und ein neues Apple Zifferblatt und iPhone-Hintergrundbild zum Black History Month sind ebenfalls an Bord.