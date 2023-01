Vor kurzen haben wir euch berichtet, dass bei vereinzelten iPhone 14 Pro Nutzern beim Einschalten des Geräts eine oder mehrere grüne und gelbe Linien über den Bildschirm blinken. Nun bestätigt Apple, dass es sich hierbei nicht um ein Hardware-Problem handelt und erklärt, dass in Kürze ein iOS-Update den Fehler beheben wird.

Fehlerhafter Start-Screen ist kein Hardware-Problem

Als der Grafikfehler in den sozialen Medien erstmals diskutiert wurde, gab es noch wenig Details zu dem Problem. Allenfalls einige Hinweise vom Support ließen vermuten, dass es sich um ein Software-Problem handelt. Ob Apple das Problem tatsächlich untersucht und an einem entsprechenden Update arbeitet, wurde offiziell zum damaligen Zeitpunkt nicht bestätigt.

Jetzt widmet sich Apple laut MacRumors in einem neuen Memo den unschönen Linien auf dem Display und stellt klar, dass es sich hier um ein Software-Problem handelt. In dem internen Schreiben an Store-Mitarbeiter heißt es, dass Kunden des iPhone 14 Pro „möglicherweise berichten, dass sie beim Einschalten oder Entsperren ihres Mobiltelefons kurz horizontale Linien über den Bildschirm blinken sehen.“ Apple ist sich des Problems bewusst und wird „in Kürze ein Software-Update zur Verfügung stellen, das das Problem beheben wird“, heißt es in dem Memo weiter.

Laut den meisten betroffenen Nutzern tritt der fehlerhafte Start-Screen seit dem Update auf iOS 16.2 auf. iOS 16.3 wird derzeit von Entwicklern und Mitgliedern des öffentlichen Beta-Programms getestet, aber es wird nicht erwartet, dass dieses Update in den nächsten Wochen erscheint. Kurzfristig könnte Apple nach der Veröffentlichung von iOS 16.2 im letzten Monat auch iOS 16.2.1 veröffentlichen, um diesen und womöglich andere Fehler zu beheben.