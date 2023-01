Im Dezember letzten Jahres kündigte Apple das Features und „Erweiterter Datenschutz“ und somit eine End-to-End-Verschlüsselung für 10 zusätzliche iCloud-Datenkategorien an. Während der „Erweiterte Datenschutz“ in den USA bereits mit iOS 16.2 freigeschaltet wurde, sollte dieser Anfang 2023 weltweit eingeführt werden. Dies ist mit dem kommenden Update auf iOS 16.3 der Fall, welches kommende Woche freigegeben wird. Dann sind auch die sogenannten „Sicherheitsschlüssel“ mit an Bord.

iOS 16.3: Apple aktiviert „Erweiterter Datenschutz“

Mit dem Update auf iOS 16.3 führt Apple auch bei uns in Deutschland den „Erweiterten Datenschutz“ ein. Aktuell schützt iCloud standardmäßig 14 sensible Datenkategorien mit End-to-End-Verschlüsselung. Anwender die den „Erweiterter Datenschutz“ (Advanced Data Protection) aktivieren, erhöhen die Gesamtzahl der durch End-to-End-Verschlüsselung geschützten Datenkategorien auf 23, einschließlich iCloud-Backup, Notizen und Fotos.

iCloud Mail, Kontakte und Kalender sind weiterhin nicht abgedeckt, da diese mit den globalen E-Mail-, Kontakt- und Kalendersystemen interagieren müssen.

Die Funktion „Erweiterter Datenschutz“ müsst ihr manuell aktivieren (Einstellungen -> Apple ID -> iCloud -> Erweiterter Datenschutz). Zur Aktivierung ist ein Wiederherstellungskontakt oder -schlüssel erforderlich. Ihr könnt auch euren Gerätecode verwenden, um eure Daten wiederherzustellen. Ihr müsst zudem alle eure Apple-Geräte auf eine Softwareversion aktualisieren, die diese Funktion unterstützt.

„Sicherheitsschlüssel“ ebenfalls an Bord

Neben dem „Erweiterten Datenschutz“ aktiviert Apple mit dem Update auf iOS 16.3 auch die „Sicherheitsschlüssel“. Mit den Security Keys habt ihr die Wahl, Hardware-Sicherheitsschlüssel von Drittanbietern zu verwenden, um diesen Schutz zu verbessern. Diese Funktion ist für Benutzer konzipiert, die häufig aufgrund ihres öffentlichen Profils konzertierten Bedrohungen für ihre Online-Konten ausgesetzt sind, wie z. B. Prominente, Journalisten und Regierungsmitglieder. Für Benutzer, die sich anmelden, stärkt Security Keys die Zwei-Faktor-Authentifizierung von Apple, indem ein Hardware-Sicherheitsschlüssel als einer der beiden Faktoren erforderlich ist.

Wir rechnen damit, dass iOS 16.3 und Co. am kommenden Montag (23. Januar 2023) freigegeben wird.