DAZN und waipu.tv haben ein Bundle geschnürt und bietet euch dieses aktuell mit satten 50 Prozent Rabatt an. Ursprünglich sollte der Deal am gestiegen 15.03.2023 auslaufen, allerdings haben sich die Parteien darauf verständigt, dass Angebot einmalig bis zum 31.03.2023 (23:59 Uhr) zu verlängern. Kurzum: Ihr könnt euch „DAZN Standard“ und „Waipu.tv Perfect Plus“ im Jahrespaket für nur 19,99 Euro monatlich sichern.

DAZN + waipu.tv: 50 Prozent Rabatt auf das Jahrespaket

DAZN und waipu.tv haben ihre 50 Prozent Rabatt-Aktion verlängert. Das Wichtigste in Kürze: Spart 180 Euro auf das attraktive Jahrespaket „waipu.tv Perfect Plus mit DAZN Standard“. Volle 12 Monate nur 19,99 Euro im Monat zahlen. Das Paket hat eine Laufzeit von einem Jahr und ist nach Ablauf des Jahres monatlich kündbar. Ihr könnt ein ganzes Jahr waipu.tv Perfect Plus mit mehr als 230 Sendern (218 in HD) und den besten Live-Sport mit DAZN zu einem Hammer Kombi-Preis von nur 19,99 Euro im Monat genießen!

Dabei bietet euch DAZN Standard unter anderem die Fußball-Bundesliga (am Freitag und Sonntag), die Champions League und vieles mehr. Das 50 Prozent Rabatt-Bundle aus DAZN und waipu.tv wurde – wie eingangs erwähnt – einmalig bis zum 31.03.2023 (23:59 Uhr) verlängert.

