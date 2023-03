Einen kleinen Nachtrag zu den am vergangenen Montag freigegeben Apple Softwareupdates haben wir noch. Auf iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS 13.3, watchOS 9.4, tvOS 16.4 und HomePod Software 16.4 haben wir euch bereits hingewiesen. Allerdings möchten wir euch die Freigabe von iOS 15.7.4 und iPadOS 15.7.4 nicht verschweigen.

iOS 15.7.4 und iPadOS 15.7.4 beheben mehrere Sicherheitslücken

Seit Anfang dieser Woche stehen auch iOS 15.7.4 und iPadOS 15.7.4 auf den Apple Servern bereit. Die Updates richtet sich an Nutzer, die nicht auf iOS 16.4 und iPadOS 16.4 updaten möchten oder können.

Erfreulicherweise stellt Apple auch noch Softwareupdates für ältere Geräte zur Verfügung, die nicht mit iOS 16 und iPadOS 16 kompatibel sind. Im konkreten Fall behebt Apple verschiedene Sicherheitslücken, so dass wir euch ein Update auf iOS 15.7.4 und iPadOS 15.7.4 dringend empfehlen möchten.

Aus dem begleitenden Support Dokument geht hervor, dass insgesamt 16 Sicherheitslücken gestopft wurden. So wurde beispielsweise ein Bug in WebKit behoben, bei dem die Verarbeitung von in böser Absicht erstellten Webinhalten zur Ausführung eines willkürlichen Codes führen kann. Apple ist bekannt, dass ein Bericht vorliegt, wonach dieses Problem eventuell aktiv ausgenutzt wurde.

Von daher noch einmal der Hinweis: Checkt, ob eure Geräte auf dem aktuellen Softwarestand sind.