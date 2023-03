tvOS 16.4 & HomePod Software 16.4 sind da. Apple nutzt den heutigen Abend, um diverse Updates zu veröffentlicht. Auf iOS 16.4, iPadOS 16.4, watchOS 9.4 und macOS 13.3 folgen nun tvOS 16.4 sowie HomePod Software 16.4 und somit Updates für Apple TV und den HomePod (mini).

Apple veröffentlicht tvOS 16.4

In den letzten Wochen wurde tvOS 16.4 im Rahmen der Beta-Phase von eingetragenen Entwicklern und Teilnehmern am Apple Beta-Programm getestet. In diesem Zusammenhang sind uns keine echten Neuerungen bekannt geworden. Gut möglich, dass Apple in erster Linie unter der Haube gearbeitet, Bugs beseitigt und die Leistung des Systems optimiert hat.

In gewohnter Manier könnt ihr tvOS 16.4 bequem über AppleTV -> Einstellungen -> System -> Softwareupdates -> „Software aktualisieren“ installieren.

HomePod Software 16.4 ist da

Ab sofort könnt ihr euch die HomePod Software 16.4 herunterladen und installieren. In den Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen.

Das Update für den HomePod (mini) installiert ihr über die Home-App am iPhone, iPad oder Mac.