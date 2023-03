Mit der Freigabe von iOS 16.4 am heutigen Abend bringt Apple die Funktion „Notruf SOS via Satellit“ in sechs weitere Länder. Dies möchten wir zum Anlass nehmen, um euch noch einmal auf die Funktion hinzuweisen. Selbst ohne Notfall könnt ihr diese auf dem iPhone 14 im Rahmen einer Demo testen. In Deutschland steht die Funktion übrigens seit Dezember 2022 zur Verfügung.

„Notruf SOS via Satellit“ startet in sechs weiteren Ländern (u.a. Österreich)

Anfang dieses Monats kündigte Apple an, dass Ende März „Notruf SOS via Satellit“ in sechs weiteren Ländern starten wird. Am heutigen Tag ist es soweit und die Funktion startet in Belgien, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich und Portugal.

Apple beschreibt das Ganze wie folgt

Das iPhone kann schnell und unkompliziert einen Notruf absetzen, wenn man Hilfe benötigt, auch wenn man nicht dazu in der Lage ist 112 zu wählen, indem man lange gemeinsam die Einschalttaste und die Lautstärketaste oder fünfmal schnell die Einschalttaste drückt. Mit Notruf SOS über Satellit, das mit dem iPhone 14 eingeführt worden ist, können Anwender, die keine Notdienste erreichen können, weil kein Mobilfunk- oder WLAN-Empfang verfügbar ist, über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche auf dem iPhone Hilfe über eine Satellitenverbindung anfordern. Ein paar kurze Fragen helfen mit wenigen Fingertipps lebenswichtige Informationen zu liefern, die in der ersten Nachricht an die Disponenten übermittelt werden, damit diese sich schnell ein Bild von der Situation und dem Standort des Anwenders machen können. Apple hat eng mit Experten zusammengearbeitet, um Standardfragen und -protokolle zu überprüfen und die häufigsten Gründe für einen Notruf zu ermitteln.

Es gibt bereits mehrere Berichte, wo die Funktion Menschen im Notfall helfen konnte. So rettete „Notruf SOS über Satellit“ beispielsweise zwei Menschenleben in Kanada. Falls ihr die Funktion noch nicht ausprobiert habt, euch allerdings mit dieser vertraut machen möchtet, so könnt ihr dies direkt am iPhone testen. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr hier im Apple Support Dokument.