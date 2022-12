Apple hat soeben offiziell bestätigt, dass „Notruf SOS über Satellit“ ab heute für Besitzer eines iPhone 14 (Pro) in Deutschland zur Verfügung steht. Parallel dazu startet die neue Sicherheitsfunktion heute auch in Großbritannien, Frankreich und Irland. Bereits im November ging „Notruf SOS über Satellit“ in den USA und Kanada an den Start.

Apple hat bekannt gegeben, dass der Sicherheitsdienst Notruf SOS über Satellit ab heute für Kunden in Deutschland und weiteren Ländern verfügbar ist. Die innovative Technologie ermöglicht es Nutzern eines iPhone 14 (Pro), auch außerhalb der Mobilfunk- und WLAN-Abdeckung Nachrichten an Notdienste zu senden. Ein echtes Anwendungsbeispiel aus dem wahren Leben wurde erst kürzlich bekannt.

Der Service ermöglicht es den Notrufzentralen sich in Notfallsituationen mit noch mehr Anwendern zu verbinden, und erfordert keine zusätzliche Software oder Protokolle, um die Kommunikation zu ermöglichen. Nutzer werden direkt mit Notrufzentralen verbunden, die für den Empfang von Textnachrichten ausgerüstet sind, oder mit Vermittlungszentralen mit von Apple geschulten Notfallspezialisten, die für den Anwender Kontakt mit Notrufzentralen aufnehmen, die keine Textnachrichten empfangen können. Dabei kooperiert Apple mit Globalstars und nutzt das Satelliten-Netzwerk des Unternehmens.

„Notruf SOS über Satellit wird die Situation für Menschen verbessern, die sich in Schwierigkeiten und außerhalb von Mobilfunk- und WLAN-Abdeckung befinden. Es wird ihnen in Notfallsituationen ermöglichen, Notdienste zu erreichen und Hilfe zu erhalten“, sagt Jan Tino Demel, Leiter der Expertengruppe Leitstellentechnik und Notrufe (EGLN). „Die Funktion ist ohne Anpassungen an bestehende Systeme sofort einsatzbereit. Mit hochqualifizierten, mehrsprachigen Notfallspezialist:innen erleichtert Apple die Vermittlung des Notfalls an die zuständige Rettungs- oder Polizeileitstelle. Dies kann ohne Zweifel Leben retten.“

Neben „Notruf SOS über Satellit“ startet heute auch „Wo ist? über Satellit“ in Deutschland. Mit der zuletzt genannten Funktion könnt ihr euren Standort über Satellit in der „Wo ist?“-App teilen, wenn ihr keine Mobilfunk- oder WiFi-Verbindung habt. So könnt ihr in beispielsweise in der Wildnis (oder wo auch immer) jemandem über euren Standort informieren. Der Service ist ab dem Zeitpunkt der Aktivierung eines neuen iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max für zwei Jahre kostenlos enthalten. Anwender, die ein iPhone 14 Modell vor dem Verfügbarkeitsdatum von Notruf SOS über Satellit gekauft haben, erhalten den Service ab dem Verfügbarkeitsdatum zwei Jahre lang kostenlos.

So funktioniert Notruf SOS über Satellit Das iPhone kann schnell und unkompliziert einen Notruf absetzen, wenn man Hilfe benötigt, auch wenn man nicht dazu in der Lage ist 112 zu wählen, indem man lange gemeinsam die Einschalttaste und die Lautstärketaste oder fünfmal schnell die Einschalttaste drückt. Mit Notruf SOS über Satellit, das mit dem iPhone 14 eingeführt worden ist, können Anwender, die keine Notdienste erreichen können, weil kein Mobilfunk- oder WLAN-Empfang verfügbar ist, über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche auf dem iPhone Hilfe über eine Satellitenverbindung anfordern. Ein paar kurze Fragen helfen mit wenigen Fingertipps lebenswichtige Informationen zu liefern, die in der ersten Nachricht an die Disponenten übermittelt werden, damit diese sich schnell ein Bild von der Situation und dem Standort des Anwenders machen können. Apple hat eng mit Experten zusammengearbeitet, um Standardfragen und -protokolle zu überprüfen und die häufigsten Gründe für einen Notruf zu ermitteln. Nach der Beantwortung der Fragen zeigt die intuitive Benutzeroberfläche, wohin man das iPhone richten muss, um eine Verbindung herzustellen, und sendet die erste Nachricht. Diese Nachricht enthält die Antworten auf die Fragen, den Standort, einschließlich der Höhe, den Batteriestatus des iPhones und den Notfallpass, falls dieser aktiviert ist. Die Konversation und die Folgemeldungen werden direkt über Satellit an Vermittlungszentralen weitergeleitet, die mit von Apple geschulten Spezialisten besetzt sind, die im Namen des Besitzers um Hilfe rufen können. Das Transkript kann auch an die Notfallkontakte der Anwender weitergeleitet werden, um diese auf dem Laufenden zu halten

Auch einen kleinen Ausblick auf das kommende iOS 16.2 hat Apple gegeben. Mit iOS 16.2 werden Nutzer, die eine lokale Notrufnummer wählen, automatisch an die europäische Notrufnummer 112 weitergeleitet, wenn der Anruf aufgrund einer fehlenden Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nicht zustande kommt. So kann man Notruf SOS über Satellit auch dann nutzen, wenn man nicht die 112 wählt.