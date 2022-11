Im Laufe des heutigen Tages hat Apple angekündigt, dass die neue Funktion „Notruf SOS über Satellit“ ab sofort in den USA und Kanada zur Verfügung steht. Völlig unerwartet haben die Verantwortlichen im selben Atemzug bestätigt, dass die neue Funktion ab Dezember auch auf Deutschland sowie Frankreich, Großbritannien und Irland ausgeweitet wird. Mit der neue Funktion, könnt ihr allerdings nicht nur eine Notruf SOS per Satellitenverbindung absetzen, sondern auch eurem Standort über Satellit in der „Wo ist?“-App teilen.

„Wo ist?“ über Satellit

Bis dato gingen wir davon aus, dass die Satellitenverbindung des iPhone 14 und iPhone 14 Pro ausschließlich für eine Notruf SOS geeignet ist, sollte man keine Mobilfunk- oder WiFi-Verbindung besitzen. Wie Apple nun offiziell bestätigt, könnt ihr auch euren Standort mit Freunden und der Familie teilen, wenn ihr keine Mobilfunk- oder WiFi-Verbindung besitzt. So könnt ihr jemanden über euren Standort informieren, wenn ihr in der Wildnis (oder wo auch immer) unterwegs seid.

Die Standortinformation teilt ihr über die Apple „Wo ist?“-App. Voraussetzung hierfür ist, dass ihr über ein iPhone 14 oder iPhone 14 Pro verfügt und iOS 16.1 oder neuer installiert habt. Apple nennt diese Funktion „Wo ist?“ über Satellit. Anschließend geht ihr wie folgt vor:

„Wo ist?“-App auf dem iPhone 14 (Pro) öffnen Tab „Ich“ öffnen nach oben wischen, um „Mein Standort über Satellit“ zu sehen und dann auf „Meinen Standort teilen“ tippen

Die Satellitenverbindung des iPhone 14 funktioniert auch mit anderen Sicherheitsfunktionen des iPhone und der Apple Watch, wie beispielsweise Unfallerkennung und Sturzerkennung. Für den Zugriff auf eine Satellitenverbindung mit Unfall- und Sturzerkennung auf der Apple Watch ist ein gekoppeltes iPhone 14 Modell mit iOS 16.1 erforderlich.

Der Service ist ab dem Zeitpunkt der Aktivierung eines neuen iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max für zwei Jahre kostenlos enthalten. Anwender, die ein iPhone 14 Modell vor dem Verfügbarkeitsdatum von Notruf SOS über Satellit gekauft haben, erhalten den Service ab dem Verfügbarkeitsdatum zwei Jahre lang kostenlos.