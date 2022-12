Die guten alten Zeiten von Rabatt-Aktionen auf iTunes Karten bzw. App Store Karten sind vorbei. Nachdem man sich jahrelang bei irgendeinem Discounter oder Elektrofachhändler gefühlt immer 10 Prozent oder 15 Prozent Rabatt sichern könnte, wurde das Rabatt-Niveau Anfang dieses Jahres erst zurückgeschraubt und mit der Einführung der Apple Geschenkkarte komplett eingestampft. Mittlerweile haben sich verschiedene Anbieter einen kleinen Umweg ausgedacht, wie sie Kunden beim Kauf von Apple Geschenkkarte etwas Gutes tun können.

10 Prozent Rabatt auf Apple Geschenkkarten (in Form von Netto Gutscheinen)

Nachdem wir euch kürzlich auf eine Payback-Aktion aufmerksam gemacht haben, richten wir nun unseren Blick auf den Discounter Netto. Dieser wirbt aktuell mit den Worten „10 Prozent auf Geschenkkarten von Apple und airbnb.“ Beim Kauf einer Geschenkkarte von bis zu 25 Euro erhaltet ihr 10 Prozent Rabatt als Netto Gutschein zurück.

Auch wenn es „nur“ 10 Prozent Rabatt sind und ihr diese in Form eines Netto-Gutscheins erhaltet, habt ihr so die Möglichkeit, indirekt beim Kauf von Apple Geschenkkarte zu sparen. Die Apple Geschenkkarte könnt ihr zum Kauf von Apple Produkten, Services, Apps, Spiele etc. einsetzen.

Übrigens: Auch bei Amazon erhaltet ihr aktuell 10 Euro Aktionsguthaben beim Kauf einer 100 Euro (oder mehr) Apple Geschenkkarte.