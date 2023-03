Wir starten in den verhältnismäßig ruhigen Samstag und blicken auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot Jackery Solargenerator 1000, 1002WH Tragbare Powerstation mit 2* SolarSaga 100W Solarpanels, 2*230V... AUTARKE STROMVERSORGUNG: Der Jackery Solargenerator 1000 ist eine Kombi aus der 1*Explorer 1000...

UNBEGRENZTE SOLARENERGIE: Die Explorer 1000 ist mit professioneller MPPT-Technologie ausgestattet...

Angebot CeMiKa Kompatibel mit Apple Watch Armband 41mm 40mm 38mm, Ersatz Silikon Sport Armbänder Kompatibel... 【Kompatibilität】 Die Silikon Sportarmbänder sind kompatibel mit Apple Watch armband 38mmm 40mm...

【Upgrade Farbverschluss】 Dieses Armband kompatibel mit Apple watch Armband 38mm/40mm/41mm und...

Angebot OHCBOOGIE Trail Loop Kompatibel mit Apple Watch Ultra 42mm 44mm 45mm 49mm,Nylon Elastisch... Innovative Anpassung --- Das Watch Armband für Männer und Frauen ist mit einer praktischen...

Szenen --- Die neue Design Nylon Trail Schleife eignet sich für viele Gelegenheiten,...

Angebot Philips Hue Bewegungsmelder Indoor, Zubehör für Philips Hue, Tageslichtsensor, steuerbar via App,... Zubehör für Ihr smartes Philips Hue System: Verbinden Sie den Bewegungssensor über die Hue App...

Einfache Montage: Ausrichtung um 60 Grad horizontal/vertikal via Magnet für diverse...

Angebot Philips Hue White & Col. Amb. Iris Tischleuchte schwarz 570lm, 1 Stück (1er Pack) Einfache Einrichtung per Bluetooth: Tischleuchte mit integriertem Leuchtmittel platzieren, Hue...

Für die Bedienung im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge (separat...

Angebot Philips LED Classic E27 Lampe, 200 W, A95, XL-Tropfenform, matt, kaltweiß Produkt mit EyeComfort Siegel: Philips LED-Lampen bieten komfortables Licht, das Ihre Augen schont

Produktive Beleuchtung: Die Lampe bietet die ideales kaltweißes Licht, welches die Konzentration...

Angebot tado° BASIC smartes Heizkörperthermostat – Wifi Starter Kit V3+, inkl. 3 x Thermostat für... STEUERUNG PER APP VON ÜBERALL ZUM EINTIEGSPREIS: Mit dem intelligenten Starterset können Sie Ihre...

MITDENKENDE HEIZUNG: Das Heizungsthermostat kann dank intelligenter Zeitpläne für jeden Raum und...

tado° BASIC smartes Heizkörperthermostat 3er-Pack – Wifi Zusatzprodukt als Thermostat für... SMART HEIZEN ZUM BESONDERS GÜNSTIGEN PREIS: Das smarte Heizkörperthermostat Basic eignet sich zur...

PRAKTISCHE ERWEITERUNG: Sie benötigen für dieses Zusatzprodukt ein tado° Starter Kit (V2, V3,...

tado° smart home Thermostat (Funk) – Wifi Starter Kit V3+ mit Standfuß – digitale... BEQUEME STEUERUNG: Das smarte Starterset enthält alles, damit Sie Ihre Heizung von überall steuern...

PASST PERFEKT: Das smarte Funkthermostat Starter Kit ist für Sie das Richtige, wenn Ihr Zuhause...

Angebot Soundcore by Anker A3i Earbuds mit Geräuschunterdrückung, Intensiver Bass, Hybrid ANC, Anrufe mit... SOUNDCORE: Eine Marke von Anker Innovations. Geliebt von über 20 Millionen Fans weltweit.

FEEL THE BEAT: Deine A3i-Ohrhörer sind mit übergroßen 10mm-Treibern ausgestattet, damit du deine...

Angebot UNBREAKcable Schutzhülle für AirTag 4er Pack, Hülle aus Soft TPU mit Schlüsselanhänger, Sicher... Perfekte Kompatibilität: Diese Schutzhülle wurde speziell für den Apple AirTag 2021 entwickelt...

Umfassender Schutz: Die stoßfeste TPU Hülle und die eingebettete transparente Frontabdeckung...

Angebot WD Elements™ SE SSD externe Festplatte 2 TB (USB 3.0-Schnittstelle, Plug-and-Play, 400 MB/s... Die externe Festplatte ermöglicht schnelle Übertragung von großen Dateien mit...

Mit der mobilen Festplatte haben Sie die wichtigsten Dateien immer griffbereit. Die SSD ist durch...

Angebot meross RGBWW WLAN LED Nachttischlampe Funktioniert mit Apple HomeKit, Dimmbar Atmosphäre Nachtlampe... ⭐ 【Sprachsteuerung】WLAN Nachtlampe funktioniert mit Apple HomeKit, Alexa und Google Assistant....

⭐【App Fernsteuerung】Verwenden Sie die Meross App, um intelligente Nachtischlampe in Ihrem...

Angebot WLAN Steckdose,VOCOlinc Smarte Steckdose,misst Stromverbrauch,Alexa Steckdosen funktioniert mit... 【Energieüberwachung】Vocolinc VP3 Smarte WLAN Steckdose mit Energiemonitor, kann den Verbrauch...

【Sprachsteuerung】Vocolinc Smart Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, Amazon Alexa und...

Angebot TP-Link WLAN Powerline Adapter Triple Set TL-WPA4220T KIT(WLAN 300Mbit/s, AV600 Powerline,Wifi... Reichweitenvergrößerung auf Tastendruck - die WiFi-Clone-Taste erleichtert die WLAN-Konfiguration...

Der Standard "HomePlug AV" erlaubt Datenübertragungsraten von bis zu 600 Mbps über die bestehende...

Anker PowerLine II USB C auf Lightning Kabel,90 cm lang, MFi-Zertifiziert, für iPhone 13/13... POWER DELIVERY: Unterstützt blitzschnelles Laden für iPhone 13, 13 Pro, 12, 12 mini, 12 Pro, 12...

ENORME KRAFT: Von innen und außen durch hochwertige Materialien verstärkt für eine Robustheit...

Angebot Meta Quest Pro Meta Quest Pro eröffnet dir völlig neue Möglichkeiten für die Arbeit, deine Kreativität und die...

Mehrere skalierbare Fenster vereinfachen das Multitasking – du kannst darin deine Aufgaben...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance E27 Doppelpack 2x806lm, dimmbar, bis zu 16 Mio. Farben, steuerbar... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampen eindrehen, App downloaden und bis zu 10 Lampen in...

Personalisierte Beleuchtung: Wählen Sie aus Millionen von Farben und Weißtönen, um die Stimmung...

Angebot Apple AirTag 4er Pack Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot UNBREAKcable 4 Stück Schutzhülle für AirTags, Hülle aus Soft TPU mit Schlüsselanhänger, Sicher... Perfekte Kompatibilität: Diese Schutzhülle wurde speziell für den Apple AirTag 2021 entwickelt...

Umfassender Schutz: Die stoßfeste TPU Hülle und die eingebettete transparente Frontabdeckung...

Angebot Apple AirPods (3. Generation) mit Lightning Ladecase ​​​​​​​(2022) Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für Sound überall um dich herum

Eine Passform

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) ​​​​​​​mit MagSafe Ladecase (2022) Die Aktive Geräuschunterdrückung ist bis zu 2x besser als bei der vorherigen AirPods Pro...

Durch die Adaptive Transparenz kannst du problemlos dein Umfeld hören, während die Intensität von...

Angebot Smart LED Lightbar,RGB LED Lampe mit Mehreren Lichteffekten und Musik Modi,APP Control und für... Neues visuelles Erlebnis: Stilvolle, intelligente LED-Lichtleiste, verbessert das visuelle Erlebnis...

Statische 16 Millionen Farben und Timer: bunter Hintergrund, Sie können aus 16 Millionen Farben...

Angebot Apple 2022 MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD... UNGLAUBLICH DÜNNES DESIGN – Das neu entwickelte MacBook Air ist mobiler als je zuvor und wiegt...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer 8‑Core CPU der nächsten Generation, 8-Core GPU und 8 GB...

Angebot WD_BLACK P10 Game Drive 5 TB externe Festplatte (mobile und robuste High-Perfomance-Festplatte, für... WD_BLACK Game Drives – die Game Saver! Spielen und Sichern von PS4 Spielen, Speichern von PS5...

Mit bis zu 140 MB/s erhöht die HDD Festplatte die Leistung Ihres PCs oder Ihrer Konsole -...

Angebot eufy security eufyCam 2C Pro, Überwachungskamera aussen, 2K Auflösung, 180 Tage Akku, Kompatibel... 2K AUFLÖSUNG: Smarte Bildqualität stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes Jahr...

Angebot Ouyulong Deckenlampe Led 36W 6500K 4350LM Deckenleuchte Led für Deckenleuchte Wohnzimmer,... 【Superhell】: led deckenleuchte 36W , led deckenlampe 4350 Lumen, 6500K, sie strahlt ein kühles...

【Energieeinsparung】: Die hochwertige LED deckenlampe energiesparenden von 36W eine Lichtleistung...

Angebot Philips LED Classic GU10 Lampe, 50 W, Reflektor, neutralweiß, 2er Pack Philips LED Classic: Genießen Sie neutralweißes Licht (4.000 K) wie bei herkömmlichen...

Highlights setzen: Durch den Abstrahlwinkel können Sie ganze Räume oder Akzente beleuchten

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance 3 flg. Spot Argenta weiß 3x230lm, dimmbar, 16 Mio. Farben,... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Spotleuchte anbringen, Hue App downloaden und schon können...

Für die Bedienung im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge und erleben Sie...

Dreame L10 Ultra Staubsauger- und Wischroboter mit automatischer Entleerung, selbstreinigendem... Schalten Sie die Reinigung auf Autopilot - Mit dem fortschrittlichen DualBoost 2.0...

60 Tage freihändige Reinigung - Unser exklusives DualBoost 2.0 Auto-Entleerungssystem drückt Luft...

Angebot roborock Original Zubehör, mit Wischtücher, HEPA Filter und Weiß Seitenbürste fur S7/S7 Maxv/S7... Roborock original zubehör paket beinhaltet: Wischtücher*2, HEPA Filter *2 und Seitenbürste*2.

Wischtuch besteht aus Polyester und Nylon und entfernt ultrafeinen Staub, der sonst beim normalen...

Angebot Smart Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, meross WLAN Steckdose, Intelligent Stecker,... Siri & HomeKit: Sie können Ihre WiFi Steckdose über Siri oder ein anderes Apple HomeKit (iOS 13...

Fernbedienung: Schalten Sie WLAN Steckdose über die Meross-App von überall mit dem Internet ein /...

Angebot Comboss WiFi-Hygrometer Thermometer-Sensor, kabelloser Temperatur- und Feuchtigkeitssensor für den... Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten jederzeit und überall überwachen: Mit der Tuya APP und der...

Kann überall platziert werden: Das Design des WLAN-Temperatur-Feuchtesensors passt in Ihre...

Angebot eufy Security Solo OutdoorCam C22, All-in-One eigenständige Überwachungskamera für... INTEGRIERTER SCHEINWERFER: Ab jetzt spendet der eingebaute Scheinwerfer an der Sicherheitskamera...

KEINE GEBÜHREN: eufy Security Produkte behüten Ihr Zuhause sowie Ihren Geldbeutel - ganz ohne...

Angebot Bluetooth Kopfhörer, Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.3 Sport In Ear Kopfhörer mit 4 Mikrofon, 40... Mitreißender Klang und Automatische Kopplung : Der A90 Pro kopfhörer kabellos verfügt über ein...

Kristallklare Anrufe: Die bluetooth kopfhörer in ear verfügen über 4 Mikrofone und Technologie...

Angebot DCHOUSE höhenverstellbarer Schreibtisch Weiß - Schreibtisch höhenverstellbar elektrisch -... ✔Gesundheits-Experte - Stehen und Sitzen beliebig ändern. Beseitigen Sie Schmerzen und bleiben...

✔Kontrast mit Anderen - Den meisten EinzelStahlträger Standing Desk mangelt es heutzutage an...

Angebot Acer Nitro XV320QULV Gaming Monitor 31,5 Zoll (80 cm Bildschirm) WQHD, 170Hz OC DP, 144Hz DP/HDMI,... FEATURE SET: 16:9 Gaming Monitor mit einer Auflösung von 2560x1440dpi, Agile Splendor IPS Display,...

SYNC TECHNOLOGIE: AMD FreeSync Premium passt die Framerate des Monitors an die Grafikarte an,...

Angebot Klighten 2 Stück Dimmbare LED Akku Tischlampe, Warme Lichtfarbe 3000K, Aufladbar Designer... 【Modernes, schlichtes und elegantes Design】Die Klighten Weiß Tischlampe verfügt über ein...

【Einstellung mit Tastdimmer】Die Lampe wird durch schnelles Berühren der Touch-Fläche des...

Angebot WD Elements Desktop-Speicher 20 TB (Desktopspeicher, USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos,... Die externe Festplatte WD Elements ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Computer. Ab jetzt müssen...

Speichern Sie jetzt all Ihre Bilder, Videos, Dokumente und Musikdateien an einem Ort. Die WD...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.