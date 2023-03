Die Eufy Wall Light Cam S100 ist ab sofort auch in Deutschland erhältlich. Die 2K-Kamera verfügt über einen 105dB-Alarm, Nachtsicht und eine Bewegungserkennung. Darüber hinaus ist die Überwachungskamera mit einem LED-Licht ausgestattet, das automatisch eingeschaltet wird, wenn eine Bewegung erkannt wird.

Eufy Wall Light Cam S100

Die Bewegungserkennung der Eufy Wall Light Cam S100 sorgt dafür, dass ihr über jede Bewegung informiert werdet, die auf eurem Grundstück stattfindet. Dabei könnt ihr dank der Nachtsichtfunktion jederzeit auch im Dunkeln klar erkennen, was sich vor der Kamera abspielt. Der Livestream und die Videoaufnahme erfolgt in 2K-Auflösung.

Die Kamera verfügt außerdem über eine 105dB laute Alarmsirene, die optional aktiviert wird, sobald eine Bewegung erkannt wird. Dadurch kann die Eufy Wall Light Cam S100 als Abschreckung für potenzielle Einbrecher dienen. Über die Eufy Security App kann von überall per 2-Wege-Audio mit anderen Personen kommuniziert werden, zudem lässt sich die Alarmsirene auch manuell über die App aktivieren.

Ein weiteres Highlight der Eufy Wall Light Cam S100 ist das LED-Licht, das automatisch eingeschaltet wird, sobald eine Bewegung erkannt wird. Das 1.200 Lumen helle Licht dient nicht nur als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, sondern kann auch als praktische Beleuchtung dienen, wenn ihr in der Dunkelheit draußen unterwegs seid.

Die Kamera kann per WLAN oder Ethernet in euer Netzwerk integriert werden. Die Aufzeichnung der Videos erfolgt auf einer microSD-Karte oder in der Cloud, je nachdem, was für euch am praktischsten ist. Die Eufy Wall Light Cam S100 ist Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. Eine Unterstützung für Apple Home ist aktuell nicht vorhanden.

Wenn ihr nach einer vielseitigen Überwachungskamera sucht, solltet ihr euch die Eufy Wall Light Cam S100 genauer anschauen. Bei dem zum Preis von 169,99 Euro angebotenen Modell handelt es sich um die per Stromkabel betriebene Version. Ein Modell mit einem integrierten Solar-Akku (Wall Light Cam S120) soll bald folgen.