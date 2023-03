OTTO hat einen Deal des Tages aufgelegt, bei dem die Home-Steckdose Eve Energy im Mittelpunkt steht. Diese erhaltet ihr nur heute im Doppelpack für 49,90 Euro. Effektiv zahlt ihr pro Steckdose nur 24,95 Euro.

Eve Energy: HomeKit-Steckdose im Doppelpack nur je 24,95 Euro

Eve Systems blickt mittlerweile auf eine Vielzahl an HomeKit-Produkten. Unter anderem bietet das deutsche Unternehmen die smarte Steckdose Eve Energy an. Im Rahmen des heutigen 24 Stunden Deals bei Otto erhaltet ihr die HomeKit-Steckdose im 2er Set konkurrenzlos günstig für nur 49,90 Euro. Der Einzelpreis beträgt demnach 24,95 Euro pro Steckdose. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 38 Prozent. Dieser Preis gilt nur am heutigen Montag (27. März 2023).

Eve Energy lässt sich in Apple HomeKit einbinden und so per Home-App, Eve-App oder Siri bedienen. Natürlich könnt ihr die Steckdose auch in Automationen, Regeln etc. einbinden. Legt mühelos Zeitpläne an, die eure Geräte unabhängig von iPhone und Heimnetz automatisch schalten. Eve Energy verwendet Thread und ist damit vorbereitet für den kommenden Matter-Standard.

Kurzum: Zum Wochenstart ein Osterschnäppchen für die Smart-Home-Begeisterten: Das Zweierpack der Eve System TÜV-zertifizierten und von der Stiftung Warentest für ihre Strommessfunktionen mit “gut” bewerteten Steckdose Eve Energy gibt es heute im Deal des Tages bei OTTO im Doppelpack für 49,90 Euro.

-> Hier geht es zum Eve Energy Deal bei OTTO