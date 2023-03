Wir schreiben heute den 27. März 2023. Auch wenn es die Temperaturen noch nicht ganz vermuten lassen, haben wir den Frühlingsanfang am 20. März mittlerweile schon ein paar Tage hinter uns gelassen. Es bleibt zu hoffen, dass die Temperaturen in den kommenden Tagen kontinuierlich steigen und das Wetter deutlich beständiger wird. Viele Anwender nutzen diese Jahreszeit, um den sogenannten Frühjahrsputz durchzuführen und Haus und Hof auf Vordermann zu bringen. Einige Dreame Angebot sind sofort erhältlich, andere starten parallel zu den Amazon Frühlingsangeboten um 18:00 Uhr. Es lohnt sich in jedem Fall ein Blick auf die Deals.

Auf der einen Seite ist dies sicherlich ein leidiges Thema und nicht jedermanns Sache, auf der anderen Seite gibt es mittlerweile eine große Auswahl an smarten Geräten, die euch bei der Hausarbeit unter die Arme greifen. Dabei denken wir in erster Linie an Saug- und Wischroboter. Natürlich können euch auch Akku-Staubsauger im Vergleich zum klassischen kabelgebundenen Staubsauger die Arbeit erleichtern. Es gibt nichts bequemeres, als einen Saug- und Wischroboter die Reinigung erledigen zu lassen, während man sich anderen, angenehmeren Dingen widmen kann.

Dreame Saugroboter und Staubsauger zum Frühlingsstart mit starken Rabatten

Dreame haben wir in den letzten Jahren bereits mehrfach thematisiert und verschiedene Produkte des Herstellers getestet. Zweifelsfrei hat sich Dreame in Deutschland mittlerweile einen Namen gemacht und kann beim Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen.

Am heutigen Tag startet eine zeitlich befristete Dreame-Rabatt-Aktion, bei der für wenige Tage verschiedene Saug- und Wischroboter drastisch im Preis reduziert wurden. Highlight ist sicherlich das Spitzenmodell, der Dreame L10s Ultra – ein Saugroboter mit Wischfunktion und automatischer Reinigungsstation.

Dreame L10s Ultra Saugroboter mit Wischfunktion

Beim Dreame L10s Ultra kann man fast von der eierlegenden Wollmilch-Sau unter den Saug- und Wischrobotern reden. Dieser hochmoderne Helfer für den Haushalt integriert eine automatische Staubentleerung und eine automatische Moppreinigung sowie -trocknung mit einer fortschrittlichen 3D-Navigationstechnik. Mit der KI-unterstützten RGB-Kamera gelingt eine noch bessere Hinderniserkennung und eine effiziente Routenfindung.

Mit dem Dreame L10s Ultra könnt ihr eure tägliche Reinigung automatisieren und täglich nach Hause in eure gereinigten vier Wände zurückkehren. Dank einer Saugleistung von starken 5.300 Pa entfernt das Gerät leicht Schmutz wie Haare, Staub oder Körner und nimmt Partikel sowohl von der Oberfläche als auch tief aus dem Gewebe (Teppich) auf. Die automatische Saugkraftanpassung ermöglicht unterschiedliche Leistungseinstellungen je nach Oberfläche für Laminat, Teppich oder Hartböden.

Der Saugroboter mit Wischfunktion verfügt über einen 3-Liter-Staubbehälter, der laut Dreame bis zu 60 Tage durchhalten soll, bevor man ihn tauschen muss. Im Inneren der Ladebasis befinden sich zudem ein 2,5-Liter-großer Wassertank für Frischwasser sowie ein 2,4-Liter-Schmutzwassertank. Im Rahmen der Frühjahrsaktion zahlt ihr für den Dreame L10s Ultra vorübergehend nur 899 Euro statt 1199 Euro.

Dreame H12 Pro Nass-/Trockensauger

Weiter geht es mit dem Dreame H12 Pro und einem nicht weniger spannenden Produkt. Es handelt sich um einen Nass-/Trockensauger, der euch ebenfalls im Haushalt helfen und unter die Arme greifen kann. Zunächst einmal kümmert sich der Dreame H12 Pro um Schmutz, Staub, Krümel, Haare, verschüttete Flüssigkeiten und anderen Dreck. Ein 900-ml-großer Frischwassertank und der 4.000-mAh-Akku sorgen für eine ausdauernde Reinigungsleistung. Dreame betont, dass das Gerät auch an den Kanten eine hohe Saugleistung aufweist, so dass ihr auch eng an Fußleisten und tief in Ecken hinein reinigt.

Der kabellose H12 Pro Nass-Trockensauger ist mit einem fortschrittlichen Sensor ausgestattet, der die Saugleistung an die erkannte Verschmutzung anpasst und so die Energieeffizienz und Reinigungsleistung optimiert sowie die Geräuschentwicklung minimiert.

Stellt ihr den Sauger in seine Basisstation, könnt ihr ihn mit einem einfachen Knopfdruck zur Selbstreinigung bewegen. Danach wird die Bürste noch mit Heißluft getrocknet, um Schimmel und unangenehmen Geruch zu vermeiden. Im Rahmen der Frühjahrs-Aktion zahlt ihr nur 399 Euro statt 499 Euro. Ihr spart also satte 100 Euro bzw. 20 Prozent.

Dreame D10s Saug- und Wischroboter

Habt ihr Interesse an einem smarten Sauger zum kleinen Preis, können wir euch den Dreame D10s empfehlen. Denn ein guter Roboter muss nicht zwingend eine eigene Station mit Absaugvorrichtung inkl. Frisch- und Schmutzwassertank besitzen. Bei diesem Gerät fokussiert sich Dreame auf das Wesentliche und kombiniert eine hohe Saugkraft mit einer langen Akkulaufzeit. Für eine zuverlässige Navigation kommt LDS zum Einsatz.

Dreame setzt auf eine hohe Saugleistung von 5.000 Pa. Damit hat das Gerät die besten Voraussetzungen, um Schmutz, Krümel oder Tierhaare problemlos aufzusaugen. Der D10s kann allerdings nicht nur saugen, sondern auch euren Hartboden wischen. Der Schleppmopp mit drei Wasserstufen sorgt für eine noch bessere Oberflächenreinigung, zum Beispiel bei starkem Staub. Dreame hat einen Akku mit 5.200 mAh verbaut, der im Idealfall für eine 280-minütige Reinigung sorgt. Wenn der Akku zur Neige geht, fährt der D10s selbständig zur Ladestation und macht dann dort weiter, wo er aufgehört hat.

Das Steuern des Roboters über die Dreame-App ist natürlich auch beim D10s selbstverständlich. Ihr könnt außerdem unterschiedliche Räume erstellen, No-Go-Zonen einrichten oder den Sauger per Sprache steuern. Im Rahmen der Promo zahlt ihr für den Dreame D10s vorübergehend nur 299 Euro statt 349 Euro. Ihr spart 50 Euro und somit 10 Prozent.

Dreame L10s Pro Saugroboter mit Wischfunktion

Beim Dreame L10s Pro bekommt ihr eine Light-Version des L10s Ultra, die jedoch überzeugen kann. Ihr erhaltet eine leistungsstarke Saugkraft von 5.300 Pa, Multi-Floor-Mapping, die 3D-Hinderniserkennung sowie den großen 5.200-mAh-Akku. Zwar kommt der L10s Pro ohne automatische Absaugstation, trumpft aber mit einem 450-ml-großen integrierten Staubbehälter und einem 190-ml-Frischwasserbehälter auf. Statt 499 Euro werden im Rahmen der Dreame-Rabatt-Aktion nur 429 Euro fällig.

Dreame D10s Plus Staubsauger- und Wischroboter

Wenn ihr die Frage, ob euer Saugroboter über eine automatische Staubentleerung verfügen soll, bejahen könnt, solltet ihr den Dreame D10s Plus in Betracht ziehen. An sich handelt es sich um das gleiche Gerät wie der D10s, allerdings kommt eine KI-Hinderniserkennung zum Einsatz und eben besagte Absaugfunktion. Vorübergehend kostet der Dreame D10s Plus nur 459 Euro statt 569 Euro.

Zwei weitere Dreame-Produkte im Mittelpunkt

Darüber hinaus stellt Dreame im Rahmen seiner „Frühjahrsputz-Aktion“ zwei weitere Produkte in den Fokus. Der Saug-/Wischroboter Dreame D9 Max kostet vorübergehend nur 239 Euro statt 279 Euro (Ersparnis 14 Prozent). Der Dreame D9 schlägt aktuell nur mit 229 Euro statt 279,99 Euro zu Buche (Ersparnis von 18 Prozent).