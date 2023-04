Apple hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seinen „Restore Fund“ erweitert. Mit dem im Jahr 2021 eingerichteten Fonds sollen Projekte zum Abbau von Kohlendioxid finanziert werden, um „kritische Ökosysteme“ zu schützen und wiederherzustellen. Apple möchte außerdem dabei helfen, praktikable Lösungen zur Kohlendioxidreduzierung für Unternehmen zu entwickeln, die nicht in der Lage sind, ihre Emissionen durch bestehende Technologien zu vermeiden oder zu reduzieren.

Apple investiert weitere 200 Millionen Dollar in den Abbau von Kohlendioxid

Apple investiert nochmals bis zu 200 Millionen Dollar in den „Restore Fund“ und verdoppelt damit sein ursprüngliches Engagement von 200 Millionen Dollar. Der Fonds wird von Climate Asset Management verwaltet, einem Joint Venture von HSBC Asset Management und Pollination.

Mit der neuen Investition will Apple eine Million Tonnen Kohlendioxid pro Jahr einsparen und gleichzeitig eine finanzielle Rendite für die Investoren erwirtschaften. Apple-Zulieferer, die Teil des Fonds werden, können von neuen, hochwirksamen Projekten zur Kohlendioxidreduzierung profitieren.

„Der Restore Fund ist ein innovativer Investitionsansatz, der echte, messbare Vorteile für den Planeten schafft und gleichzeitig eine finanzielle Rendite anstrebt“, sagt Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives bei Apple. „Der Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft erfordert eine tiefgreifende Dekarbonisierung, gepaart mit einem verantwortungsvollen Abbau von Kohlendioxid. Innovationen wie diese können dazu beitragen, das Tempo des Fortschritts zu beschleunigen.“

Apple und Climate Asset Management verfolgen bei den zukünftigen Projekten einen breiten Ansatz, indem sie zwei verschiedene Arten von Investitionen zusammenführen: naturnahe Agrarprojekte, die Einnahmen aus nachhaltigen landwirtschaftlichen Methoden generieren, und Projekte, die wichtige Ökosysteme erhalten und wiederherstellen, die Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen und speichern.

Das Einzigartige an der Fondsstruktur ist die Kombination. Es werden sowohl finanzielle als auch klimarelevante Vorteile für die Investoren erzielt und gleichzeitig ein neues Modell für den Abbau von Kohlendioxid vorangetrieben, das das globale Potenzial für natürliche Lösungen stärker berücksichtigt. Alle Investitionen des „Restore Fund“ unterliegen strengen sozialen und ökologischen Standards.

Die früheren Investitionen von Apple in den „Restore Fund“ erfolgten in Zusammenarbeit mit Conservation International und Goldman Sachs. Mit diesem Beitrag arbeitet Apple an der Wiederherstellung von 150.000 Hektar nachhaltig zertifizierter Arbeitswälder und dem Schutz von weiteren 100.000 Hektar einheimischer Wälder, Graslandschaften und Feuchtgebiete. Diese Projekte sollen bis zum Jahr 2025 jährlich eine Million Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen.

Der „Restore Fund“ ist Teil des umfassenden Plans von Apple, seine gesamte Lieferkette und den Lebenszyklus jedes Produkts klimaneutral zu gestalten. Apple hat die Kohlenstoffneutralität seines Unternehmens bereits erreicht und seine Zulieferer aufgefordert, bis 2030 ebenfalls kohlenstoffneutral zu werden. Das Unternehmen möchte, dass bis zu diesem Zeitpunkt alle mit Apple verbundenen Betriebe klimaneutral sind.