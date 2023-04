Eve for HomeKit steht ab sofort in Version 6.0 im Apple App Store als Download bereit. Mit an Bord ist die Möglichkeit zur Matter-Migration. Damit haben nicht nur Beta-Tester die Möglichkeit, das Matter-Upgrade für die ersten Eve-Produkte durchzuführen.

Eve for HomeKit: Update auf Version 6.0 bringt Matter-Migration

Ursprünglich sollten die Matter-Updates für bestehende HomeKit- und Thread-fähige Modelle von Eve Energy, Eve Motion und Eve Door & Window seit Anfang dieser Woche zur Verfügung stehen. Allerdings gab es augenscheinlich eine leichte Verzögerung. Ab sofort steht Eve for HomeKit in Version 6.0 zur Verfügung.

Eve for HomeKit 6.0 ermöglicht eine reibungslose Migration bestehender Eve-Geräte von HomeKit auf Matter, sofern entsprechende Firmware bereit steht – kostenlose Firmware-Updates mit Matter-Unterstützung für bestehende HomeKit- und Thread-fähige Modelle von Eve Energy, Eve Motion und Eve Door & Window liegen ab sofort auf den Eve-Servern bereit.

Voraussetzung für Matter-fähige Eve-Geräte ist iOS/iPadOS 16.4 (oder neuer) oder Android 8.1 (oder neuer) sowie eine Steuerzentrale der verwendeten Plattform:

Apple Home: Apple TV 4K (2. Gen.), Apple TV 4K (3. Gen. 128 GB), HomePod (2. Gen.), HomePod mini

SmartThings: SmartThings Hub v3

Amazon: Echo (4. Gen.)

Google Home: Nest Hub (2. Gen.), Nest Hub Max, Nest Wifi Pro

Zur Migration von HomeKit zu Matter öffnet ihr die Eve-App, ruft Einstellungen > Geräte auf und tippt das Gerät an, welches ihr upgraden möchtet. Tippt auf „Upgrade auf Matter“. Die Eve-App führt euch nun durch die einzelnen Schritte des Upgrade- und Migrationsprozesses.

Der Migrationsprozess wird ungefähr 10 Minuten dauern. Beachtet, dass ihr das Upgrade auf Matter nicht rückgängig und daher eure Geräte nicht wieder zu reinen HomeKit-Geräten machen könnt. Während des Upgrades wird ein Matter Setup Code generiert. Dieser Code wird euren HomeKit Setup Code komplett ersetzen. Nur über diesen Code werdet ihr euer Eve-Gerät erneut hinzufügen können, wenn ihr es einmal zurücksetzen müssen solltet.

Eve Energy, Eve Motion und Eve Door & Window stehen seit Kurzem auch ab Werk Matter-fähig zur Verfügung.